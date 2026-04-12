Ronaldo Cisneros renovó con Alajuelense y confirma el cariño que le tiene al equipo

Ronaldo Cisneros está realizado en Costa Rica y su renovación con Alajuelense demuestra que el mexicano quiere seguir aportando al fútbol de nuestro país.

Hace unos días, el azteca extendió su ligamen con los rojinegros por dos años más y dijo que desde que comenzaron a negociar estaba tranquilo, porque era consciente del interés de la directiva manuda por mantenerlo en el equipo.

En este momento, Ronaldo es el goleador de Alajuela y en el presente torneo suma 4 anotaciones con la camisa eriza.

Ronaldos Cisneros, jugador de Alajuelense habló sobre su renovación con el club rojinegro. Foto: Albert Marín. (Albert Marín/Sporting vs. Alajuelense)

“Muy tranquilo, desde antes de, sabía que había disposición de las dos partes, tanto mía como de la directiva, y estoy muy agradecido de haber firmado, de estar en este hermoso club, con esta gran afición y esperamos seguir mucho tiempo, si Dios lo permite.

LEA MÁS: Desde Alajuelense llegan noticias muy positivas sobre uno de sus goleadores

“Estoy muy contento, mi familia esta contenta y lo más importante que se vea reflejado dentro de la cancha, con goles”, aseguró el futbolista.

Puntos que valen oro

Cisneros habló de la victoria contra Sporting FC, que los metió de nuevo a zona de clasificación y lo importante que era dejarse los tres puntos, previo al clásico contra Saprissa, que será el domingo 19 de abril, a las 5 de la tarde, en el Alejandro Morera Soto.

“Gracias a Dios esa era la idea, ganar, seguir dependiendo de nosotros mismos, porque Sporting es un rival directo y al perder o empatar eso nos complicaba y esperamos seguir ganando.

LEA MÁS: Creichel Pérez revela quién lo salvó tras pelea en La Cali el año pasado

“La victoria da mucha confianza; el equipo hoy se enfocó mucho en el orden, en la solidez defensiva, que es lo que nos ha dado los triunfos en este torneo y lo que nos hizo llegar tan lejos el semestre pasado. Hoy (sábado) salimos muy contentos, con mucha confianza”, dijo.

El delantero azteca añadió que el regreso de Kenneth Vargas y Jeison Lucumí es vital para los juegos que se vienen.

Ronaldo Cisneros

“Siempre la competencia interna es importante y agradecido con Dios por haber recuperado a los compañeros que volvieron a tener participación, que hicieron un gran partido.

“Kenneth (Vargas) que nos aportó el gol, y (Jeison) Lucumí, siempre con control de balón, con su disposición, con su entrega, nos fortalecen como equipo y esperamos recuperar a los que faltan para afrontar estos partidos. Sabemos que los juegos que nos quedan son finales”, destacó.