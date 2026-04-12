Creichel Pérez revela quién lo salvó tras pelea en La Cali el año pasado

Creichel Pérez, volante de Alajuelense habló de una de las personas que más lo ha ayudado a crecer, durante su etapa en el equipo rojinegro.

El jugador fue el encargado de hacer el primer gol para la Liga, este sábado, en el partido contra Sporting FC y, luego de la victoria contra los albinegros, el mediocampista habló de su novia, Alondra Valverde, quien lo ha apoyado en todo momento.

Alondra es reina de belleza y es una de las personas que está más cerca del exfutbolista de Pérez Zeledón.

“Es una persona que me ha apoyado, que no me abandonó cuando me pasó lo que me pasó (episodio en La Cali) y gracias a Dios me está ayudando a ser una mejor persona”, dijo sobre su enamorada.

LEA MÁS: Machillo Ramírez lanzó un reto a todo aquel no quiere que Alajuelense clasifique a semifinales

Creichel Pérez, volante de Alajuelense habló del cambio de actitud que ha tenido el equipo para buscar el cuarto lugar de la tabla. Foto: Albert Marín. (Albert Marín/Sporting vs. Alajuelense)

Era necesario

Sobre la victoria contra los griegos, Creichel reconoció que dejarse los tres puntos era necesario, para seguir trabajando en procura de asegurar el cuarto lugar de la tabla.

“El grupo en sí necesitaba esto, volver a las bases, que era dejar el marco en cero, anotar primero y vamos poco a poco. Sabemos lo que nos estamos jugando y queremos sacarlo, porque nosotros tenemos la capacidad y esperamos en Dios hacer una buena semana de trabajo y mostrarnos de la mejor manera ante Saprissa”, afirmó.

LEA MÁS: John Paul Ruiz habla de la polémica que protagonizó en La Cali

Alajuela recuperó a Jeison Lucumí y Kenneth Vargas, por lo que Pérez destacó lo importante de ir contando con más jugadores.

“Cualquier compañero que juegue el clásico tiene la capacidad para hacer las cosas bien y que volvieran Lucumí y Vargas es importante para nosotros.

Creichel Pérez y su novia, la modelo Alondra Valverde. Foto: Instagram Alondra Valverde. (Foto: Instagram Alondra Valverde./Foto: Instagram Alondra Valverde.)

“Estamos acatando las órdenes del profe para hacer las cosas bien el domingo; nosotros nos queremos meter, pero primero tenemos que ganar en estas fechas que quedan”, comentó.

El volante también aseguró que el torneo ha sido difícil y no escondió que muchas veces, los equipos no tradicionales quieren mostrarse diferentes ante los llamados clubes grandes.

“Este torneo nos ha costado con todos los equipos; luego de que quedamos campeones, todos nos quieren ganar y está bien. En Sporting hay muchos exliguistas y ellos quieren demostrar; cuando yo estaba en Pérez Zeledón, también quería demostrar ante la Liga”, destacó.