Machillo Ramírez lanzó un reto a todo aquel no quiere que Alajuelense clasifique a semifinales

Óscar “Machillo” Ramírez, entrenador de Alajuelense, sacó pecho este sábado luego de la victoria de los manudos ante Sporting 2-0 con una frase que puede picar bastante.

Óscar Ramírez afirmó que nadie querrá toparse a Alajuelense en semifinales. (albert /Albert Marín)

Machillo Ramírez lanza advertencia: Alajuelense será un rival incómodo en semifinales

El entrenador aseguró que su equipo está peleando con todo para entrar a zona de clasificación y que hasta entiende a los que quieren que no clasifiquen, porque en unas semifinales la Liga será un rival muy incómodo y al que nadie querrá toparse.

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Machillo aseguró que la Liga se siente fuerte para lo que será el cierre.

“Los partidos que jugamos contra Los Ángeles FC (en Copa de Campeones de Concacaf) creo que nos alimentan mucho para este cierre. A nadie le va a gustar, si clasificamos, tener un mano a mano con nosotros. Siento que somos muy sólidos en cuanto a bloque y defensa y tenemos velocidad, que también es importante”.

“Estamos mejorando el balón parado y creo que vamos a llegar sin mucha presión; otros serán los de la presión, los que están ahí arriba, que han mandado en el campeonato. Nosotros tal vez entremos de últimos y podamos dar la sorpresa”, comentó.

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Refuerzos clave: Lucumí y Vargas regresan en momento decisivo

El campeón no se dará por menos y su técnico afirmó recuperar fichas al cierre del campeonato como Jeison Lucumí y Kenneth Vargas, lo cual será muy importante.

“Ya tener dos armas como Kenneth Vargas y Jeison Lucumí es importante. Recuperarlos en este momento es importantísimo y máxime ganando y especialmente para lo que viene”.

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Así ve Machillo el clásico ante Saprissa

Sobre el clásico de la próxima semana contra Saprissa, fue muy puntual en cómo lo ve.

“Hay que trabajar, aprovechar el tener el espacio que tal vez no hemos tenido y es importante para Saprissa jugar, porque va a depender del resultado. Si logramos ganar, dirán que es por el descanso y, si es por Saprissa, dirán que por la continuidad. Vamos a esperar al domingo, a ver qué se define”, tiró.