Torneo Nacional

Decisión de Alajuelense con Kenneth Vargas sorprende antes de enfrentar a Sporting

Alajuelense juega este sábado ante Sporting y hay noticias sobre Kenneth Vargas

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Por Sergio Alvarado

Alajuelense se medirá este sábado, a las 8 p. m., al Sporting FC en el estadio de Puente Piedra en Grecia, juego en el que los manudos intentarán retomar la senda de la victoria y volver a la zona de clasificación en el torneo de Clausura 2026.

Alajuelense se enfrento Cartaginés por la jornada 10, Torneo de Clausura 2026.
Kenneth Vargas volverá al banquillo este sábado con Alajuelense. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Una de las noticias más llamativas tiene que ver con Kenneth Vargas, el extremo manudo, ya que volvió a la convocatoria luego de una lesión y una posterior sanción que lo tuvieron fuera de acción durante dos meses. Huevito estará en el banquillo.

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Los manudos contarán de nuevo con el jugador tras un viernes muy polémico, al ser señalado por presuntamente haber estado con unos amigos, la semana pasada, en un bar en el barrio La California, según informó La Teja.

El jugador negó la información y aseguró que siempre estuvo en su casa. En el club respaldaron su versión, al punto que cuentan de nuevo con él para este sábado.

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Además también llama la atención el regreso del colombiano Jeison Lucumí, tras recuperarse de una lesión que lo tuvo fuera varias semanas. Celso Borges está afuera de convocatoria por lesión.

La Liga sale con Washington Ortega; Aarón Salazar, Guillermo Villalobos, Ronald Matarrita, Fernando Piñar, Rashir Parkins, Alejandro Bran, Creichel Pérez, Joel Campbell, Anthony Hernández y Ronaldo Cisneros.

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Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

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