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Nueva bronca de jugador de Alajuelense en La Cali, seguridad del bar narra lo sucedido

Alajuelense suma otro esćandalo, persona de seguridad que sacó al jugador confirmó la identidad

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Por Eduardo Rodríguez

Un nuevo escándalo en el concurrido barrio La California con un jugador de Alajuelense involucrado habría sucedido el pasado fin de semana.

Según logró averiguar La Teja, en La Cali la madrugada del sábado, alrededor de la medianoche Kenneth Vargas y un grupo de amigos, al parecer, estaban en uno de los locales y según nos confirmó uno de los encargados de seguridad, que fue quien habría sacado al jugador, la situación fue la siguiente:

“Kenneth no estaba alcoholizado sino que uno de su grupo de amigos regó una bebida y le salpicó a otras personas y les levantaron pleito, por lo que fueron a sacarlos, entre ellos al jugador manudo”.

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La Cali. Foto: John Durán
Este bar en barrio La California en San José centro es donde el jugador Kenneth Vargas habría tenido el altercado. Foto: John Durán ( John Durán/John Durán)

Según contaron Vargas pidió salir por otra puerta para evitar otro escándalo, pero cuando estaba ya afuera se encontraron con los que tuvieron la pelea adentro y tuvieron otro aparente altercado.

Para confirmar la identidad del jugador, La Teja le mostró una foto de Vargas a los del negocio y ellos confirmaron que efectivamente era el delantero rojinegro.

La Teja supo que Kenneth Vargas llegó a entrar con normalidad el sábado a las 6:45 a.m.

Le pedimos reacción al club Alajuelense, pero de momento no hemos recibido respuesta.

Alajuelense se enfrento Cartaginés por la jornada 10, Torneo de Clausura 2026.
Kenneth Vargas habría protagonizado otro incidente en barrio La California (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)
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Kenneth VargasLa Caliescándalo en La Cali con Kenneth Vargas
Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

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