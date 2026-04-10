Rachid Chirino así le da por donde más le duele a sus críticos en medio de su peor momento en el Saprissa

En medio de una vuelta al Saprissa llena de dudas por parte de los propios aficionados, Rachid Chirino ha pasado un semestre complicado en el que incluso tuvo una polémica familiar que generó una ola de críticas en su entorno meses atrás.
Pese a lo difícil que ha sido para el jugador su paso vestido de morado, poco a poco —sin contar con una gran regularidad dentro del verde— ha ido aprovechando las oportunidades y respondiendo con anotaciones; algo que para Rachid es un soporte, junto a sus compañeros, en medio de días que no siempre han sido de abundancia.
“Tenemos compañeros de mucho peso que ya han pasado por muchas situaciones que uno apenas está viviendo; el apoyo siempre es importante y en mi posición hay gente como Paradela o Gerson que son más experimentados, quienes siempre lo están aconsejando a uno”, mencionó en declaraciones brindadas por su club.
“Muy feliz, ya llevo semanas en las que quise cambiar un poco el chip; pese a estar entrenando bien, si tengo poca oportunidad, o no tengo, o son pocos minutos, entreno de la mejor manera para estar preparado. El equipo me necesita, me siento importante y vienen juegos que no me los quiero perder”, expresó Chirino sobre su presente en Tibás.
Chirino tuvo en el pasado mes de febrero una polémica por unas declaraciones de su papá, quien habló de jugadores de peso en el Monstruo, como el caso de Mariano Torres y hasta de la propia afición morada.
“Nunca he escuchado a un periodista criticar a un jugador como Mariano Torres; con todo respeto, yo no escucho nunca a la prensa decir nada de Mariano Torres. Al muchacho le ha faltado el gol; ha estado cerca, ha estado ahí como para que la afición diga que no sirve.
“La afición de Saprissa está equivocada, yo siento una gran vergüenza, porque es un deportista, no es un ladrón, no es un asesino. Yo le he dicho a él: ‘Tienes que moverte del Saprissa; ¿acaso Saprissa es el único equipo en este país? Hay otros equipos donde usted puede ser feliz y jugar fútbol’”, dijo el papá, lo que provocó una gran polémica alrededor del jugador.
Rachid viene de marcar en el pasado encuentro entre morados y generaleños que finalizó con goleada tibaseña de 4-0; además, se hizo presente en la serie de semifinales del certamen de Copa ante Liberia, en el que el duelo de vuelta disputado en el Ricardo Saprissa ganaron 5-1 con otro tanto del atacante.