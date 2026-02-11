Deportes

Padre de Rachid Chirino usó duras palabras para expresarse sobre la afición del Saprissa

Carlos Chirino, padre del jugador de Saprissa Rachid Chirino, la emprendió contra la afición morada y cuestionó la forma en la que tratan a su hijo

Por Yenci Aguilar Arroyo

Carlos Chirino, padre del jugador de Saprissa Rachid Chirino la emprendió contra la afición morada y cuestionó la forma en la que tratan a su hijo.

El señor dio declaraciones a Tigo Sports Noticias y no se guardó nada. Dijo que los fiebres saprissistas son irresponsables y hasta señaló a un sector de la prensa, por tirarle a su hijo y no hacer lo mismo con jugadores como Mariano Torres.

Chirino agregó que le ha pedido a su hijo que deje el equipo morado, pues según sus palabras “Saprissa no es el único equipo en el mundo”.

08/02/2026, San José, Estadio Ricardo Saprissa, partido de la jornada 6 del torneo de clausura 2026, entre le Deportivo Saprissa y AD San Carlos.
Carlos Chirino, padre de Rachid Chirino la emprendió contra la afición de Saprissa. Foto: José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

Las declaraciones de Carlos Chirino

Esto fue lo que dijo Carlos Chirino sobre la afición del Deportivo Saprissa:

“La afición de Saprissa es muy irrespetuosa, con la institución no tengo nada, estoy muy agradecido, porque ahí jugaron los dos muchachos (Randy y Rachid), pero es un ambiente sumamente complicado.

“Hay jugadores que son más viejos ahí, se equivocan un montón de veces y no pasa nada, pueden botar 10, 20 goles que no va a pasar nada; pero resulta que los muchachos jóvenes, apenas cometen un error y los quieren crucificar.

“Entonces dónde está la sangre joven del equipo. La afición y los periodistas también; un periodista de canal 7 y los periodistas de Columbia también, cómo se va a formar un joven si esa gente (pasa cuestionando).

“Nunca he escuchado a un periodista criticar a un jugador como Mariano Torres, con todo respeto, yo no escucho nunca a la prensa decir nada de Mariano Torres. Al muchacho le ha faltado el gol, ha estado cerca, ha estado ahí como para que la afición diga que no sirve.

“El domingo estuve en el estadio como aficionado, el gol de San Carlos viene por errores de jugadores grandes del Saprissa, pero si Jorkaeff (Azofeifa) u otro muchacho se equivocan, le dicen ‘sáquenlo, es un perra’.

“La afición de Saprissa está equivocada, yo siento una gran vergüenza; porque es un deportista, no es un ladrón, no es un asesino. Es un muchacho educado, estudiado y por algo jugó fuera del país; no entiendo qué es lo que quiere la afición de Saprissa.

“¿Qué quieren? ¿Qué traigan a Messi? El muchacho está fuerte, está trabajando, ahora debe cumplir su sanción, a esperar su nueva oportunidad y darle duro.

“Yo le he dicho a él, tienes que moverte del Saprissa, acaso Saprissa es el único equipo en este país, hay otros equipos donde usted puede ser feliz y jugar fútbol”.

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

