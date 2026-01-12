“Me dolió irme”: la confesión de Rachid Chirino tras su regreso a Saprissa con sed de revancha

El delantero Rachid Chirino tiene una espinita y regresa al Deportivo Saprissa decidido a escribir una nueva historia con el cuadro morado.

Luego de su préstamo en San Carlos, se siente con confianza y con la consigna de que puede hacer un buen trabajo en el conjunto morado, de donde salió, por la falta de minutos y en medio de los cuestionamientos de los aficionados.

Chirino destacó lo que aprendió de la mano de Wálter Centeno, mientras estuvo en los toros, pero en este momento se propone ganar el título con el equipo morado y ganarse un espacio en la Selección Nacional.

Rachid Chirino, delantero del Saprissa habló de los cuestionamientos de la afición y lo que espera aportar en su regreso al equipo morado. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Rachid con todo

- ¿Cómo se visualiza en su regreso a Saprissa, luego de su paso por San Carlos?

Espero tener minutos, hacerlo bien, ganarme la confianza del entrenador y sumarle a las estadísticas, que es lo que me va a generar confianza y espero hacerlo bien.

5 goles anotó Rachid Chirino en el torneo de Apertura 2025.

- ¿Cuánto le ayudó el regresar a San Carlos eh ahora en esta nueva etapa en Saprissa?

Mucho, en San Carlos jugué casi todo el torneo y siento que vengo con confianza. Aquí va a ser diferente, el nivel de competencia es diferente, pero espero generar esa confianza para ganarme los minutos.

En mi mente estaba el regresar, no quería irme, me dolió mucho quedar fuera del equipo y desde que salí me preparé para estar de vuelta y gracias a Dios se pudo dar. Me entrené, me preparé para la vuelta y gracias a Dios lo logré.

Rachid Chirino destacó a Wálter Centeno y lo que le ayudó a crecer dentro de la cancha. Foto: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

La verdad es que mi regreso fue todo un proceso, no se había hablado del tema, pero al finalizar el torneo vimos la posibilidad y pude volver. En el camino hubo otros clubes interesados en mí y agradezco el interés, pero mi deseo era volver a Saprissa.

- ¿Cómo está el ambiente a lo interno, ya que hay señalamientos sobre jugadores y por la falta de títulos?

Saprissa es un equipo que se prepara para ser campeón y hay inconformidad por no lograrlo, pero sabemos que en este torneo no podemos dejar escapar un título más.

- ¿Qué aprendió de Wálter Centeno, mientras estuvo en San Carlos?

Wálter es de los mejores entrenadores que he tenido, la metodología, cómo trabaja, cómo trabaja su staff, la idea de juego que le transmite al equipo y me ayudó mucho a mejorar mi juego. Deseo que le vaya bien este torneo.

En el torneo de Apertura 2025, Rachid Chirino anotó 5 goles. Foto: prensa SC. (Prensa San Carlos/Prensa San Carlos)

- La primera vez que estuvo en Saprissa tuvo pocos minutos y fue cuestionado por la afición. ¿Cómo lidiar con la presión?

Yo sé que la crítica va a existir siempre, pero bueno, hay que canalizarla, verlo del lado positivo, sabiendo que si uno hace las cosas bien, la afición va a recibir todo de la mejor manera y si no, debo seguir trabajando para mejorar.

- ¿Qué se propone Rachid para mejorar?

Me siento un jugador diferente, con más confianza y espero que podamos conseguir el título. Quiero ser un mejor jugador, porque quiero mejorar en Saprissa y quiero tener un espacio en la Selección Nacional.

Además, me falta una materia para terminar mi bachillerato y quiero entrar a la universidad, tengo 25 años y por mucho tiempo pospuse la posibilidad de estudiar.