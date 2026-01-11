Deportes

Exjugador de Saprissa comenzó con todo el 2026: tiene nuevo club y dio el sí acepto

Un exjugador de Saprissa comenzó el 2026 con el pie derecho y este sábado caminó hacia el altar

Por Yenci Aguilar Arroyo

Un exjugador de Saprissa comenzó con el pie derecho el 2026 y luego de cambiar de club también dio un paso importante en su vida personal.

Este sábado, el volante Mauricio Villalobos dio el sí acepto y a la boda asistió uno de sus excompañeros de equipo, Sebastián Acuña.

Mauricio Villalobos, exjugador del Saprissa llegó al altar este sábado.
Mauricio Villalobos, exjugador de Saprissa, caminó al altar este sábado. Foto: Instagram Sebastián Acuña. ( Foto: Instagram Sebastián Acuña. /Foto: Instagram Sebastián Acuña.)

La boda de Mauricio Villalobos

En los últimos días, la vida del volante dio un giro radical. Luego de llegar al Monstruo en calidad de préstamo, por seis meses, el club que posee su ficha, Santa Ana decidió cederlo en préstamos al Municipal Liberia.

Mauricio tiene 26 años y llegó al equipo guanacasteco por dos años.

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

