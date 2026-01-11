Exjugador de Saprissa comenzó con todo el 2026: tiene nuevo club y dio el sí acepto

Un exjugador de Saprissa comenzó con el pie derecho el 2026 y luego de cambiar de club también dio un paso importante en su vida personal.

Este sábado, el volante Mauricio Villalobos dio el sí acepto y a la boda asistió uno de sus excompañeros de equipo, Sebastián Acuña.

LEA MÁS: Mauricio Villalobos revela las condiciones en las que se dio su salida de Saprissa y quién lo decidió

Mauricio Villalobos, exjugador de Saprissa, caminó al altar este sábado. Foto: Instagram Sebastián Acuña. ( Foto: Instagram Sebastián Acuña. /Foto: Instagram Sebastián Acuña.)

La boda de Mauricio Villalobos

En los últimos días, la vida del volante dio un giro radical. Luego de llegar al Monstruo en calidad de préstamo, por seis meses, el club que posee su ficha, Santa Ana decidió cederlo en préstamos al Municipal Liberia.

Mauricio tiene 26 años y llegó al equipo guanacasteco por dos años.