Mauricio Villalobos revela las condiciones en las que se dio su salida de Saprissa y quién lo decidió

Mauricio Villalobos fue una de las bajas del Saprissa para el Clausura 2025, el muchacho se vio bien con los morados en general; sin embargo, su andar solo duró seis meses.

Tras el paso por el cuadro tibaseño, el futbolista encontró casa en Liberia, club en el que buscará tener la regularidad que tuvo en otros momentos y demostrar su calidad.

Antes de debutar con los pamperos, el volante habló con La Teja sobre diversos temas, su salida del Monstruo, cómo fue su salida del plantel y cómo encara el reto en Liberia.

Adaptación total a la Pampa

Mauricio Villalobos ve con mucho optimismo su nuevo reto en Liberia. (Prensa Liberia/Prensa Liberia)

En la pampa está feliz de la vida, le gusta el clima caliente, se acostumbró a este los cuatro años que vivió en Florida, Estados Unidos, mientras estudiaba en la universidad, por lo que la adaptación al lugar no le costó nada.

-¿Cómo ha sido la llegada y este inicio en Liberia?

Me he sentido bastante bien, adaptándome ,obviamente, venir acá a Liberia implica un cambio adentro y afuera de la cancha, pero la verdad es que tanto el equipo como el cuerpo técnico y la parte administrativa me han acuerpado para poder adaptarme de lo mejor posible.

-¿Cómo fue ese primer encuentro con José Saturnino Cardozo, quien es una figura muy relevante y conocida en el fútbol del continente?

El profe Cardozo tiene su carrera e historia que lo respaldan y eso tiene un peso importante, uno como joven tiene que tratar de absorber y aprender de alguien que tuvo una carrera como la suya. Cada consejo, acercamiento que tiene con uno hay que recibirlo de buena para crecer como jugador.

-Tras clasificar a semifinales el torneo anterior y ver el proyecto que tienen, ¿cuál es la sensación que se tiene al llegar al equipo?

Liberia demostró el torneo pasado que está para competir por el título, eso fue algo que me llamó la atención para venir. Cuando hablé con la gente de acá, me explicaron el proyecto y me gustó mucho el enfoque, la forma en qué están trabajando y por eso no lo dudé para venir, los objetivos están muy claros, como lo es también clasificar a la Copa Centroamericana, que sería muy bueno para la zona”.

La salida de Saprissa: madurez y agradecimiento

Mauricio Villalobos fue titular en el Saprissa en la primera vuelta del Apertura 2025. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

-¿Cómo se tomó su salida de Saprissa? Da la impresión que se había visto bien, jugando y luego se decide que no siga.

Es algo que uno tiene que tomarlo con mucha madurez y al fin y al cabo entender que tanto en el fútbol como en la vida, hay muchas cosas que a veces uno no pueden controlar al 100% y uno como jugador está sujeto siempre a decisiones de otras personas.

Uno puede controlar lo que hace dentro de la cancha y la verdad siento que dentro de la cancha demostré que era capaz de jugar en Saprissa, traté siempre de esforzarme al máximo, aprender, mejorar, tanto de mis compañeros, en los partidos que iba jugando, que al principio me dejaron afianzarme en un puesto, luego vino la lesión, se complicaron un poco las cosas, pero me voy muy agradecido por todo lo que crecí tanto en lo personal como jugador, agradecido con todos y especialmente con la afición y su cariño.

-La afición del Saprissa tuvo una reacción de lamento a su salida, muchos consideraban que debían darle una oportunidad más.

Yo respeto mucho la opinión de la gente, pero uno no puede basarse solo en eso, al fin y al cabo lo que uno tiene que hacer es rendir bien en la cancha. A nosotros nos miden por rendimiento, pero siempre se agradece el cariño de la gente, al fin y al cabo son los que sacan de su dinero para ir a vernos a nosotros y ahora emocionado de conectar igual con la gente de Liberia.

Mauricio Villalobos anotó tres goles vestido de morado el semestre anterior. (Mayela López/Mayela López)

Las conversaciones internas y la decisión final

-¿Qué motivos le dieron para su salida? ¿Le dieron alguna explicación?

Yo tuve una conversación con Erick Lonis en la que hablamos algunos puntos, también tuve una con la gente de Santa Ana, Johan Salas, el presidente de Santa Ana (dueños de la ficha de Villalobos) y la verdad es que llegamos a la conclusión, por parte más que todo de Santa Ana, de que lo mejor era rescindir el préstamo y pudiera seguir mi crecimiento como jugador, ellos fueron quienes lo decidieron, así pasó.

-¿Erick Lonis quería que continuara en el equipo?

Él fue muy respetuoso con todo lo que le hablamos, por condiciones en el contrato él entendió las cosas y respetó la decisión que se tomó.