Bad Bunny suena fuerte para la canción del Mundial 2026

El cantante Bad Bunny vuelve a estar en el centro de la conversación, esta vez por la posibilidad de interpretar la canción oficial del Mundial 2026.

El puertorriqueño estuvo en Costa Rica en diciembre del año anterior y de paso aprovechó para vacacionar en Dota y disfrutar de nuestra gastronomía. Su visita generó emociones entre los fanáticos y permitió la llegada de muchos centroamericanos.

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Diversos medios han señalado que el artista sería uno de los principales candidatos, aunque hasta ahora no existe confirmación oficial.

Un favorito del momento

El intérprete ha ganado relevancia internacional tras recibir el Grammy al Mejor Álbum del Año cantando en español y presentarse en eventos de gran alcance como el Super Bowl. Esto lo posiciona como una figura clave para un evento de escala global como el mundial.

Bad Bunny estuvo en el Super Bowl. (redes/Captura de video)

Otros nombres en la lista

Junto a Bad Bunny, también han surgido nombres como Dua Lipa y Drake, lo que aumenta la expectativa en torno al anuncio oficial del tema.

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Por ahora, no hay fecha de estreno ni detalles confirmados sobre la canción, pero el lanzamiento es uno de los momentos más esperados por los aficionados.

El torneo se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, con el partido inaugural en Ciudad de México el 11 de junio y la final el 19 de julio en Nueva York.