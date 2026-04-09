Sobrina de Maribel Guardia le tocó fibras a más de uno con lo que escribió sobre Julián Figueroa

Maribel García, es sobrina de Maribel Guardia. (Instagram/Instagram)

Maribel García, sobrina de Maribel Guardia, conmovió a más de uno luego de dedicarle un sentido mensaje a la actriz, tras la emotiva publicación que hizo para recordar a su hijo, Julián Figueroa, a tres años de su fallecimiento.

La cantante y actriz mexicana compartió en sus redes sociales una fotografía de Julián dentro de una piscina, acompañada de unas palabras cargadas de dolor y nostalgia.

“Julián, 3 años sin aire, sin ilusión, sin luz, sin ti”, escribió Maribel Guardia junto a la imagen, dejando ver que la ausencia de su hijo sigue doliendo con la misma fuerza.

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Sin embargo, entre los cientos de reacciones que generó la publicación, hubo un mensaje que llamó especialmente la atención: el de su sobrina, Maribel García, quien le dedicó unas palabras llenas de amor, apoyo y admiración.

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“Te amo, te mando fortaleza siempre, que Dios y la Virgen abracen tu corazón”, le escribió de entrada.

Pero su mensaje no quedó ahí, ya que también resaltó la manera en la que Maribel ha enfrentado una de las pérdidas más duras de su vida.

Captura (captu/captura)

“Has sido la persona más resiliente que conozco y admiro cómo sigues adelante. Venga mi tía preciosa, Julián te cuida desde el cielo, te cuida de todo mal. Dios está con nosotros”, agregó García.

Las palabras de la sobrina de la artista tocaron fibras entre muchos seguidores, quienes también reaccionaron con mensajes de apoyo, cariño y solidaridad hacia Maribel Guardia en una fecha especialmente dolorosa para ella.

Cabe recordar que Julián Figueroa falleció el 9 de abril del 2023, a los 27 años, luego de sufrir un infarto agudo al miocardio mientras se encontraba en su hogar.

A tres años de su partida, tanto Maribel como sus seres queridos siguen recordándolo con amor, pero también con un vacío que claramente sigue muy presente.