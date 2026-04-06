Maribel Guardia cuenta la razón por la que eligió a la persona que marcará su piel en honor a Julián Figueroa

Maribel Guardia dio a conocer un detalle inédito sobre el tatuaje que desea hacerse en honor a su hijo, Julián Figueroa, quien está próximo a cumplir tres años de fallecido.

La decisión, cargada de emoción, busca mantener vivo su recuerdo de una forma permanente.

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La conexión especial con el tatuador

Tras hacer público su deseo, una persona muy especial la contactó: el tatuador Carlos Serrano, quien en el pasado tatuó a Julián. Este hecho fue determinante para la artista.

Maribel Guardia contó días atrás su deseo de tatuarse algo que le recordara a su hijo. (Instagram/Instagram)

“Se contactó conmigo este chico que había tatuado a mi hijo Julián y le hizo unos tatuajes espectaculares, así que dije: ‘Sí, tiene que ser él’, porque aquí estuvo Julián, entonces voy a sentir lo más bonito al saber que él estuvo con Julián, platicó con él y tengo ganas de conocerlo, se llama Carlos”, contó la artista al llegar al estudio.

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El diseño que llevará en la piel

Durante su encuentro, ambos recordaron que Julián era amante de los tatuajes y que llegó a realizarse varios en ese mismo lugar. Entre ellos, destacaba uno muy especial: su propio ojo dentro de un triángulo, además de un San Miguel Arcángel. Maribel ha decidido hacerse ese mismo ojo de su hijo en su brazo como símbolo de conexión.

Aunque aún no ha confirmado la fecha exacta, sus seguidores esperan ver pronto el resultado de este homenaje que representa amor, memoria y vínculo eterno.