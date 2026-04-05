Farándula

Familia de Chuck Norris explota por lo que están haciendo con la imagen del actor

Imágenes manipuladas y videos falsos desataron la indignación de los allegados de Chuck Norris

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Por Yerlin Gómez Izaguirre

La muerte de Chuck Norris, icónico actor recordado por “Walker, Texas Ranger”, generó impacto y tristeza entre sus seguidores, pero también controversia por el uso indebido de su imagen.

Tras su fallecimiento, comenzaron a circular en redes sociales montajes y contenido falso, incluyendo supuestos funerales creados con Inteligencia Artificial.

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Reclamo de la familia

Esta situación provocó la molestia de sus familiares, quienes denunciaron la difusión de material engañoso. La información fue divulgada por la prensa internacional.

Chuck Norris
Chuck Norris falleció el pasado 19 de marzo. (JERRY MARKLAND/Getty Images via AFP)

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“Estamos muy enojados por la forma en que se ha utilizado la inteligencia artificial para crear historias falsas sobre Chuck”, indicaron personas cercanas a la familia del actor.

Llamado a detener la difusión

Además, hicieron un llamado a los seguidores del actor para evitar compartir este tipo de contenido, destacando la importancia de respetar su memoria y no contribuir a la desinformación en redes sociales.

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Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

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