Murió el famoso actor Chuck Norris a sus 86 años

El famoso actor Chuck Norris falleció el pasado jueves, según informó su familia mediante un comunicado oficial compartido en redes sociales.

La leyenda del cine y experto en artes marciales había sido internado días atrás por causas que no se dieron a conocer y podría estar relacionado con su muerte.

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“Es con gran pesar que nuestra familia comparte el repentino fallecimiento de nuestro querido Chuck Norris ayer por la mañana. Aunque nos gustaría mantener las circunstancias en privado, por favor sepan que estaba rodeado de su familia y que estaba en paz.

El actor murió a los 86 años. (Chuck Norris/Instagram)

“Para el mundo, fue un artista marcial, actor y un símbolo de fortaleza. Para nosotros, fue un esposo dedicado, un padre y abuelo amoroso, un hermano increíble y el corazón de nuestra familia”, fue parte del mensaje.

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Trayectoria que marcó generaciones

Norris nació el 10 de marzo de 1940 en Ryan, Oklahoma, y obtuvo reconocimiento internacional tanto por su carrera en el cine y la televisión como por su destacada trayectoria en las artes marciales.

Chuck Norris marcó a generaciones. (AFP/La Nación)

A sus 86 años, deja una huella imborrable en la industria del entretenimiento, especialmente por su papel en “Walker, Texas Ranger”, además de otras producciones como “Delta Force” y “Missing in Action”.

A lo largo de su carrera ganó el grado de cinturón negro en disciplinas como karate, taekwondo, jiu-jitsu brasileño y judo. También creó su propio estilo de combate, Chun Kuk Do, y se mantuvo activo promoviendo la disciplina y un estilo de vida saludable.