¿Qué le pasó a Chuck Norris? Actor fue hospitalizado de emergencia

El actor estadounidense Chuck Norris, de 86 años, fue hospitalizado en Hawái tras sufrir una emergencia médica, según reportó el sitio especializado TMZ.

De acuerdo con fuentes cercanas, el incidente ocurrió en la isla de Kauai durante las últimas 24 horas, lo que obligó a su traslado a un centro médico.

Se mantiene estable y de buen ánimo

Clarence Gilyard interpretó a Jimmy, el fiel escudero de Chuck Norris en 'Walker, Texas Ranger' (Captura de pantalla)

Aunque no se han revelado detalles específicos sobre su condición, trascendió que el actor se encuentra de buen ánimo, lo que ha llevado tranquilidad a sus seguidores.

Incluso, un amigo cercano aseguró haber conversado recientemente con Norris, quien se mostró positivo y haciendo bromas, pese a la situación.

El hecho tomó por sorpresa, ya que días antes el actor se mantenía activo. A inicios de este mes celebró su cumpleaños compartiendo en redes sociales un video donde aparece entrenando junto a un preparador físico.

Esto evidenciaba que, a pesar de su edad, mantenía un estilo de vida activo y enfocado en el ejercicio.

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Una leyenda del cine y las artes marciales

Chuck Norris es una de las figuras más reconocidas del cine de acción, con una carrera destacada desde las décadas de los 70 y 80.

Participó en películas como Way of the Dragon, junto a Bruce Lee, y la saga Missing in Action, además de protagonizar la popular serie Walker, Texas Ranger.

Antes de su etapa en la actuación, Norris fue campeón de karate y fundador de su propio estilo, el Chun Kuk Do.

Trayectoria y vida personal

Chuck Norris fue hospitalizado tras una emergencia médica en Hawái.

En el ámbito personal, el actor ha estado casado en dos ocasiones y actualmente mantiene una relación con Gena O’Kelley, con quien contrajo matrimonio en 1998.

Por ahora, se espera mayor información sobre su estado de salud en las próximas horas.

Nota realizada con ayuda de IA