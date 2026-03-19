Teleguía Farándula

Maluma y Ryan Castro se vuelven virales tras curiosa escena en un semáforo

Los artistas fueron captados en plena calle repartiendo flores y el video no tardó en explotar en redes sociales

EscucharEscuchar
Por Fabiola Montoya Salas

Si usted ha revisado sus redes sociales en las últimas horas, de fijo se topó con el video de Maluma y Ryan Castro protagonizando una escena que dejó a más de uno sorprendido.

Maluma y Ryan Castro
Los artistas repartieron flores en un semáforo. (Maluma y Ryan Castro /Rastreando famosos)

Y es que los cantantes fueron captados en una concurrida calle de Estados Unidos realizando una actividad bastante inusual: repartiendo flores en medio de un semáforo.

Maluma y Ryan Castro
Fans reaccionaron al inesperado gesto de los cantantes. (Maluma y Ryan Castro /Rastreando famosos)
Maluma y Ryan Castro fueron captados en plena calle.

En las imágenes, que rápidamente se hicieron virales en distintas plataformas, se ve a los artistas caminando entre los carros detenidos, acercándose a los conductores para regalarles flores, lo que generó reacciones de todo tipo, desde sorpresa hasta emoción.

Aunque ambos intentaron pasar desapercibidos con ropa casual, lo cierto es que no lo lograron. En varios de los videos se escucha a personas gritando al reconocerlos, mientras otros conductores no podían creer lo que estaba pasando.

LEA MÁS: Sale a la luz primera canción de Yeison Jiménez tras su muerte y es un tema que va a dar mucho de que hablar

Hasta el momento, ninguno de los dos ha explicado el motivo detrás de esta curiosa aparición en plena vía pública, pero eso no ha frenado las teorías en redes.

LEA MÁS: Maluma se quitó la barba y el bigote y Bismarck Méndez lo imitó pero el resultado fue muy diferente

Muchos usuarios creen que podría tratarse de una estrategia para llamar la atención antes de anunciar una posible colaboración musical entre ambos artistas.

Mientras tanto, el video sigue circulando con fuerza y sumando reproducciones, confirmando que cualquier movimiento de estos artistas no pasa desapercibido.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
MalumaRyan Castroflorescolaboración
Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.