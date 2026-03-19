Maluma y Ryan Castro se vuelven virales tras curiosa escena en un semáforo

Si usted ha revisado sus redes sociales en las últimas horas, de fijo se topó con el video de Maluma y Ryan Castro protagonizando una escena que dejó a más de uno sorprendido.

Los artistas repartieron flores en un semáforo. (Maluma y Ryan Castro /Rastreando famosos)

Y es que los cantantes fueron captados en una concurrida calle de Estados Unidos realizando una actividad bastante inusual: repartiendo flores en medio de un semáforo.

Fans reaccionaron al inesperado gesto de los cantantes. (Maluma y Ryan Castro /Rastreando famosos)

Maluma y Ryan Castro fueron captados en plena calle.

En las imágenes, que rápidamente se hicieron virales en distintas plataformas, se ve a los artistas caminando entre los carros detenidos, acercándose a los conductores para regalarles flores, lo que generó reacciones de todo tipo, desde sorpresa hasta emoción.

Aunque ambos intentaron pasar desapercibidos con ropa casual, lo cierto es que no lo lograron. En varios de los videos se escucha a personas gritando al reconocerlos, mientras otros conductores no podían creer lo que estaba pasando.

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Hasta el momento, ninguno de los dos ha explicado el motivo detrás de esta curiosa aparición en plena vía pública, pero eso no ha frenado las teorías en redes.

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Muchos usuarios creen que podría tratarse de una estrategia para llamar la atención antes de anunciar una posible colaboración musical entre ambos artistas.

Mientras tanto, el video sigue circulando con fuerza y sumando reproducciones, confirmando que cualquier movimiento de estos artistas no pasa desapercibido.