Sale a la luz primera canción de Yeison Jiménez tras su muerte y es un tema que va a dar mucho de que hablar

La voz de Yeison Jiménez vuelve a escucharse tras su muerte. Este jueves 12 de febrero, Maluma lanzó oficialmente ‘Con el corazón’, la colaboración que ambos artistas grabaron en Medellín un mes antes del accidente aéreo que le quitó la vida al intérprete de música popular.

Un encuentro que hoy cobra otro significado

Según confirmó el equipo de Maluma, la canción fue grabada el 10 de diciembre de 2025 en Medellín, en un encuentro que estuvo marcado por el respeto y la camaradería entre ambos artistas.

Para Yeison Jiménez, unir su voz con la del paisa representaba uno de sus grandes sueños. El tema nació como una apuesta musical que mezcla la esencia popular con el estilo urbano, pero tras su fallecimiento el pasado 10 de enero de 2026, el lanzamiento tomó un significado mucho más profundo.

LEA MÁS: Ella es Sonia Restrepo, la pareja de Yeison Jiménez, madre de sus tres hijos y con quien iba a casarse

Lo que iba a ser una celebración artística terminó convirtiéndose en un homenaje póstumo.

“Que tu música viva por siempre”

Maluma acompañó el estreno con un mensaje que tocó a miles de seguidores: “Que tu música viva por siempre, amigo mío”.

La canción, titulada ‘Con el corazón’, retrata a un hombre que no reniega de su pasado y que defiende su forma de ser, con una letra directa y visceral que conecta con la identidad musical de Yeison.

El lanzamiento marca la primera producción musical publicada tras la muerte del cantante, lo que ha generado una ola de reacciones en redes sociales, donde fanáticos aseguran que escuchar nuevamente su voz resulta conmovedor.

Un legado que sigue sonando

Maluma y Yeison Jiménez grabaron la canción en Medellín en diciembre de 2025. (Instagram/Instagram)

Aunque el accidente aéreo dejó un vacío profundo en la música popular colombiana, esta colaboración se suma al legado artístico que Yeison Jiménez dejó en vida.

El encuentro entre ambos artistas, que en su momento fue una sesión más de estudio, hoy se convierte en un documento musical cargado de simbolismo y despedida.

‘Con el corazón’ ya está disponible en plataformas digitales y promete convertirse en una de las canciones más escuchadas de los últimos días, no solo por la unión de dos grandes nombres, sino por el peso emocional que acompaña su estreno.

Nota realizada con ayuda de IA