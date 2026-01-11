Ella es Sonia Restrepo, la pareja de Yeison Jiménez, madre de sus tres hijos y con quien iba a casarse

El trágico accidente aéreo que le costó la vida a Yeison Jiménez este 10 de enero dejó un vacío irreemplazable no solo en el mundo de la música popular, sino también en la vida de Sonia Restrepo, la mujer con la que compartió más de una década de amor, y madre de sus tres hijos.

Aunque siempre se mantuvo alejada de los reflectores, su nombre resuena fuerte ahora que se ha confirmado que estaban a punto de dar el gran paso: casarse.

Yeison Jiménez falleció en un accidente aéreo. ( Yeison Jiménez./Yeison Jiménez.)

Yeison, quien hizo historia como el primer cantante de música popular en llenar el Estadio El Campín en Bogotá, siempre mostró su amor incondicional por Sonia y su familia. A través de sus redes sociales, el cantante no dudaba en expresar lo importante que era ella para él y cómo, juntos, habían construido una hermosa familia.

Más de 10 años de amor y complicidad

La relación entre Yeison y Sonia comenzó cuando ambos se conocieron en un pequeño show del artista en Manizales, mucho antes de que alcanzara la fama. Sonia tenía apenas 18 años y Yeison, 22, cuando él la vio en el público y no dudó en acercarse. La anécdota de ese primer encuentro fue una de las que Yeison siempre recordaba con cariño.

foto: El Tiempo Colombia (Yeison Jiménez /la teja)

“Al final de la presentación, me monté a un caballo y ella me pidió que le diera una vuelta. Le respondí que no podía porque el caballo no era mío, y se enojó”, confesó en una entrevista años después.

La conexión fue instantánea, y después de un par de años, Sonia ya había formado una familia con Yeison. Aunque ella tenía una hija de una relación anterior, Yeison la acogió como propia, y juntos tuvieron a Thaliana y Santiago, quienes completaron el sueño de la familia.

La familia del artista.foto: El Tiempo Colombia (Yeison Jiménez /la teja)

El amor por su familia, su mayor prioridad

Según El Tiempo de Colombia en diversas entrevistas, el cantante destacó que su familia siempre fue lo más importante para él.

“Mis hijas y mi esposa son mi prioridad. Cuando no estoy trabajando, soy de ellas. No me interesa salir de fiesta, ni ir a restaurantes. Lo que importa es estar con mi gente”, afirmó en una conversación con la Revista Vea.

Sonia Restrepo: una mujer de perfil bajo pero con gran formación

A pesar de ser la pareja de uno de los artistas más queridos de Colombia, Sonia Restrepo siempre se mantuvo alejada del ojo público. Se sabe que es contadora pública con especialización en derecho tributario, y que en los últimos años se ha dedicado completamente a su familia y a apoyar la carrera del cantante.

Planes de boda truncados por la tragedia

Foto del accidente donde iba Yeison Jiménez. (el tiempo colom/medios colombianos)

A pesar de su vida tranquila, Sonia y Yeison tenían planes de matrimonio desde el 2023, pero debido a la llegada de Santiago, su hijo más pequeño, y a la apretada agenda del cantante, la boda fue pospuesta varias veces. Yeison siempre dejó claro que soñaba con ese momento, y aunque no se concretó, su amor por Sonia era evidente en cada palabra y gesto.