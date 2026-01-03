Cantante costarricense vive momento devastador al interpretar el Ave María en el funeral de su papá

El cantante nacional Ramzi, recordado por su participación en Tu Cara Me Suena de Teletica, vivió uno de los momentos más dolorosos de su vida al despedir a su padre cantando durante sus honras fúnebres, un episodio que compartió públicamente a inicios de este 2026.

Un adiós marcado por la música y la fe

Ramzi tu cara me suena Teletica (Instagram/La Nación)

A través de su cuenta de Instagram, el artista confirmó el fallecimiento de su padre, Olger Ramírez Vargas, quien murió a los 61 años. En su mensaje, Ramzi relató que decidió rendirle homenaje interpretando el Ave María, una experiencia que describió como profundamente desgarradora.

“Papá, esta es la última canción que pude cantarte. Nunca me había costado tanto y me había dolido tanto cantar como hoy”, escribió el cantante, al referirse al momento vivido durante las honras fúnebres.

“Jamás pensé que sería para despedirte de este mundo, no esperaba que fuera tan pronto”, expresó en la publicación, donde dejó ver el impacto emocional que significó la pérdida.

Ramzi también reflexionó sobre la relación que mantuvo con su padre, reconociendo que, aunque no siempre hubo expresiones verbales de afecto, el orgullo y la gratitud estuvieron siempre presentes. “

“Aunque nunca me dijiste un ‘te amo’ o lo orgulloso que te sentías por mí como hijo y como artista, yo siempre me sentí orgulloso del don que diste”, señaló.

Cortesía (ram)

En su mensaje, el cantante aseguró que honrará ese legado durante toda su carrera artística.

“Te prometo que el nombre Ramzi se escuchará alrededor del mundo y me sentiré orgulloso de decir que mi voz es gracias a ti”, escribió, reafirmando el vínculo entre su talento y la figura paterna.

El artista también agradeció las enseñanzas recibidas, especialmente en valores como el trabajo honrado y la responsabilidad.

“Gracias porque me enseñaste a trabajar de manera responsable y a ganarme el arroz y los frijoles de manera honrada”, añadió.

El mensaje cerró con palabras cargadas de nostalgia y afecto, recordando momentos de la infancia y despidiéndose con un tono íntimo.

“Descansa en paz, mi pelón. Buen viaje y espero nos encontremos juntos algún día”, concluyó Ramzi.

La publicación generó numerosas muestras de apoyo en redes sociales, donde seguidores y colegas del medio artístico expresaron su solidaridad ante la pérdida, acompañando al cantante en uno de los capítulos más difíciles de su vida personal.

Nota realizada con ayuda de IA