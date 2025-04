Cantante tico fue rechazado por su padre por ser gay y él le respondió con poderosa carta

Ramzi inició una relación formal hace unos días

El cantante Ramzi, reconocido por su participación en Tu cara me suena de Teletica, conmovió a sus seguidores al publicar una carta abierta dirigida a su padre, quien lo rechazó por su orientación sexual.

Con palabras cargadas de dolor, pero también de orgullo y dignidad, el artista nacional rompió el silencio sobre una situación que ha marcado su vida.

“Escribo estas palabras con una mezcla de tristeza profunda y una necesidad imperante de expresar lo que llevo dentro desde hace tanto tiempo, 30 años para ser exactos. A través de ellos, tu rechazo hacia mi identidad como hombre gay ha sido una herida constante, un peso invisible que he cargado en silencio demasiadas veces”, inicia diciendo la carta.

El talentoso artista expresó que estaba cansado de la desaprobación, comentarios indirectos y del desprecio que se manifestaba con silencios, además de las conversaciones forzadas y de filazos en redes sociales por medio de otras personas.

“Me duele profundamente que solo parezcas reconocerme por mis logros profesionales, ignorando por completo una parte fundamental de mi vida: mi ámbito amoroso. Mis relaciones, mis sentimientos, son tan reales y significativos como cualquier otro aspecto de mi existencia. Tu incapacidad para aceptarlos me hace sentir invisible, como si una parte esencial de mí no existiera para ti”, se lee en el escrito.

Ramzi en la carta, expresó que una de las cosas que más le duele es que ha escuchado al señor decir que no es su hijo además dijo que entendía la posición de su padre, pero que ya no podía seguir mendigando una aceptación que es inalcanzable para él.

Ramzi y su media naranja. Cortesía (ram/ramzi)

“Necesito que sepas el daño que tus palabras y tu actitud me causan, que entiendas que tu rechazo no cambia quién soy, pero sí lastima profundamente nuestra relación. Hace 6 años compartí escenario con la cantante española Mónica Naranjo en el Pride del 2019, y eso se convirtió en tu vergüenza del qué dirán tus amigos y conocidos”, dijo el artista.

El solista agregó que en algún momento llegó a pensar en quitarse la vida por el desprecio y odio de su padre hacía él solo por el hecho de ser gay.

“Ese acto sólo lo divino lo pudo detener, y aquí estoy para contarlo, para expresarme, ya no voy a callar más, ya no soy aquel niño indefenso, ni alguien en el que vas a seguir descargando tantas palabras hirientes”, puntualizó.

Ramzi le hizo una carta abierta a su padre. (Lilly Arce Robles.)

Ramzi contó que en varias ocasiones vio y escuchó comentarios que lo hicieron sentir mal y aún así perdonó pero con el tiempo se dio cuenta que esas palabras no eran genuinas.

“Yo te perdoné todo ese abuso psicológico, todas las humillaciones, burlas y discriminaciones, porque yo lo que tengo en mi corazón es solo amor”, dijo mencionando que él no se atrevería a faltarle el respeto a sus mayores.

El exparticipante de Tu cara me suena detalló que siempre pasó tiempo limitado con su papá pero fue su mamita Yamileth la que le dio todo ese amor que en algún momento le faltó incluso la que trabajó arduamente para darle para que nada le faltará.

“Es doloroso saber de boca de terceros que te sientes orgulloso cuando salgo en televisión cantando, cuando de tu misma boca has dicho que no tenía talento y que moriría de hambre haciendo lo que hago en la música. Hoy eres testigo del éxito que tengo gracias a Dios y mi público”, añadió.

Ramzi detalló que él ha luchado por hacerse un nombre como solista y que el único vicio que tiene es subirse al escenario.

“Hoy públicamente te digo que, si te llega este mensaje, quiero pedirte que estés tranquilo, no descargues tu furia con mis hermanos, ellos no tienen culpa de nada, en ellos he encontrado el amor y aceptación que atesoro, el problema es solo tuyo y mío, no te mortifiques tanto la vida, por el qué dirán, así podrás vivir tranquilo y feliz. Hoy soy yo quien decide no ser más parte de su vida”, dijo.

Expresó que a pesar de todo él siempre anhelaba una figura paterna que lo acepte y lo ame tal como es.

Ramzi estuvo en Tu cara me suena.

“Soy Kevin Gabriel Ramírez Sibaja, y sé que Dios y la vida me van a retribuir todo lo que la vida y personas hirientes como tú me arrebataron. Mi valor, mi amor genuino y mi luz permanecen, y permanecerán”, concluyó.

Recordemos que Ramzi inició hace poco su relación con Luis Esquivel a quien la semana pasada le dio un anillo de promesa.

Ramzi hizo llorar a más de uno, con la carta abierta que le hizo a su papá.