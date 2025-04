Maricruz Leiva arremete contra participante de Nace una Estrella y otro famoso sale en su defensa

Maricruz Leiva expresó que la participante cantaba bien pero que tenía trayectoria. Foto: Maricruz Leiva

Maricruz Leiva no se guardó nada y criticó duramente a Jessica López, participante de Nace una Estrella, lo que desató una ola de reacciones en redes sociales.

Uno de los comentarios más contundentes fue el de Ramzi, cantante y figura pública, quien salió en defensa de la artista y cuestionó con firmeza las palabras de la expresentadora.

Todo ocurrió tras la primera gala del programa del canal del trencito el pasado domingo, cuando La Teja entrevistó a Jessica López. En esa conversación, la cantante envió un mensaje claro a quienes la criticaban por tener 16 años de trayectoria musical y por formar parte del grupo Buena Calle.

Jessica López en su primera gala de Nace una estrella. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce/Lilly Arce)

“Ella no es para Nace una Estrella, aunque canta bien. Tiene una carrera de 16 años”, dijo la expresentadora Maricruz Leiva, quien aparece en redes sociales como Mari del Carmen Leiva.

El comentario generó diversas respuestas en redes, pero el que más llamó la atención fue el de Gabriel Ramírez, conocido como Ramzi, quien cuestionó abiertamente a Leiva.

“Mari del Carmen Leiva, me va a disculpar, pero entonces no tendría que estar el señor Alberto, que es quien más trayectoria tiene en la música, ni Martínson, que también tiene muchísima experiencia, ha ganado premios y ha representado al país en el extranjero. Solo juzgas a Jessica y ni la conoces. Te dejas llevar. Una figura pública haciendo este tipo de comentarios corrientes y juzgando sin saber. Parece que no sabés cómo se maneja la televisión”, expresó Ramzi.

El artista también le explicó a Leiva que Nace una Estrella no es un espacio exclusivo para principiantes.

Así se lleno la publicación de este medio. Captura (La teja /la teja)

“El programa dura tres meses, lo cual es un tiempo completamente insuficiente para formar un artista. Jessica no es Shakira ni Lady Gaga; no tiene discos. Hace música desde hace 16 años para sobrevivir en un país pequeño y con poco apoyo. No tiene temas originales y apenas ahora la empieza a conocer el público. Estoy seguro de que vos tampoco la conocías”, agregó Ramzi en un comentario publicado en el post de La Teja.

Finalmente, Ramírez criticó a Leiva por lanzar hate a otra mujer: “Ni ganas dan de seguirte”, concluyó.