Cantante Ramzi reveló cómo salió del clóset y habló como nunca de su actual novio

Gabriel Ramírez o Ramzi tiene una carrera artística de 12 años. Inició como bailarín y luego se estrenó como cantante. Fotografía: Instagram Gabriel Ramírez. (Cortesía/Cortesía)

Quince años pasaron ya desde que el cantante y bailarín Gabriel Ramírez enfrentó la pregunta que le hizo su mamá y que cambió su vida para siempre.

A los 16 años, mientras le planchaba el pelo a su progenitora, Ramzi –así es su nombre artístico– aprovechó para confirmarle a su mamá que era gay.

LEA MÁS: Canción que suena con fuerza junta a Diego Bravo, Niah y Kike Ramírez en un videoclip

La señora se lo cuestionó directo y solo buscaba confirmar algo que, prácticamente, se dio cuenta desde que su hijo, hoy de 31 años, era un niño.

Sobre aquel momento, el sancarleño habló con La Teja en el episodio más reciente de nuestro pódcast de farándula, Aquí entre nos, que salió al aire este jueves en Youtube.

Este medio consultó al intérprete de “La oferta” –su más reciente tema musical– sobre cómo fue que salió del clóset y él no dudó en contar aquel inolvidable capítulo de su vida.

Ramzi estrenó recientemente "La oferta", su nuevo tema musical. Fotografía: Instagram Gabriel Ramírez. (Cortesía/Cortesía)

La pregunta del antes y después

“Mi mamá fue la que me preguntó a los 16 años. Me dijo: ‘¿Gabriel, a usted le gustan las cosas de mujeres?’; y yo: ‘¿cómo qué cosas?’. Porque yo me maquillaba para los shows, me ponía base y polvos, esas cosas que hace como 15 años no eran normales. Le dije que sí, que me gustaba el maquillaje. ‘¿Y a usted le gustan las mujeres?’ (le preguntó su mamá); y yo: ‘no’”, contó Ramzi, quien en su época colegial tuvo dos novias con las que no llegó a nada.

Según Ramírez, la señora reaccionó con algunas lágrimas, pero rápido se repuso y hoy es uno de sus grandes apoyos.

LEA MÁS: Cantante tico fue rechazado por su padre por ser gay y él le respondió con poderosa carta

“Es que son personas chapadas a la antigua, no tuvieron la educación de ahora. El asunto con mi familia, con mi mamá, fue un par de lagrimillas. Así nací, como Miley Cirus, lleno de ‘flowers’ (flores)”, dijo el exparticipante de Tu cara me suena.

Ramzi no negó que sí pasó dificultades familiares por su orientación sexual, pero fue con su papá biológico.

“Con mi familia al principio sí fue un poco complicado, con mi papá biológico que es una persona supermachista en general. Es un tema complicado el asunto con él. Hace poquito subí (a redes) una carta porque él me desconoce como hijo solo por ser homosexual”, refirió.

De ese asunto con su papá biológico, prefiere no hablar; primero porque le duele la posición de su progenitor y luego porque no quiere más controversia alrededor de un tema que es de su vida personal.

“Dios es amor y lo que más importa es que la gente sea feliz y punto. No hay que juzgar al prójimo. Todos somos pecadores”, opinó.

Ramzi junto a su actual novio, Luis. Desde hace 11 años el cantante no tenía una relación sentimental. Fotografía: Instagram Gabriel Ramírez. (Cortesía/Cortesía)

Su actual novio

Ramzi también confesó cómo fue que conoció a su actual novio (se llama Luis) y habló de la linda relación que hay entre las familias de cada uno, a excepción de con su papá.

Gabriel y Luis se hicieron novios el pasado 9 de enero y cuatro meses después, el cantante le dio un anillo de promesa, con el que se compromete no al matrimonio, sino a ser leal, fiel y amoroso.

LEA MÁS: Ramzi, exparticipante de Tu cara me suena, le dio anillo a su novio a cuatro meses de conocerse

“Nosotros nos empezamos a hablar por las redes sociales y surgió un ‘match’ bastante bonito. Nada más que fue un momento en el que yo estaba full de trabajo. Pusimos una pausa porque yo quería hacer las cosas bien, no a medias y pasaron varios meses. En enero de este año empezamos a hablar un poquito más y los 9 de cada mes cumplimos de ser pareja y los 20 del compromiso como pareja”, mencionó.

Luis trabaja en una empresa transnacional, es profesor de inglés y terapeuta físico. Además de lo trabajador que es, Ramzi detalló que de su novio lo flechó la madurez que tiene y el apoyo que le da en sus proyectos artísticos.

“Es un gran chico. Tiene un gran corazón. Me llamó la atención su madurez. La nobleza, la humildad me ganaron, aparte de que es una persona sumamente educada, respetuosa. Es muy culto y muy muy inteligente, eso me flechó”, resumió.

Su pareja es casi su manager, anda con él por todo lado siempre que pueda y por amor, sacrificó su propia privacidad, pues al ser novio de una figura pública también se expone al qué dirán.

“Fue una de las primeras cosas que le dije: le va a tocar salir en periódicos, en tele; verá si se acopla a mi estilo de vida. Yo tengo las mejores intenciones, pero no sé si usted está preparado para recibir ese montón de comentarios, porque la gente te va a conocer y va a comentarte. Y es algo que valoro mucho y se lo agradezco porque no cualquier persona se atreve”, afirmó.

Luis vino a terminar con una sequía amorosa de casi 11 años en la vida de Ramzi, prácticamente toda su vida artística que inició como bailarín en reconocidas cadenas de hoteles y continuó como cantante.

Hacer pública su relación sentimental significó que ambos le pusieran las balas al cuchicheo social, algo que a ninguno de los dos desvela.

Ramzi interpretó a Miriam Cruz en una de las galas de Tu cara me suena 2024. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce Robles.)

“Siento que no tengo porqué ocultar nada a nadie. Siempre he sido una persona así tal cual: transparente. Así soy con todo el mundo. Cuando uno sabe lo que quiere para su vida y logra separar todo ese ‘hate’ de lo que realmente es uno, simplemente le tiene que resbalar lo que dice la gente, enfocarse en su vida y en cumplir sus objetivos”, consideró.

LEA MÁS: Cantante Miriam Cruz reacciona a la imitación que hicieron de ella en Tu cara me suena

Ramzi dijo que prácticamente vive con su novio en San José porque después de estar en Tu cara me suena, en el 2024, le salió bastante trabajo y para él era más fácil estar en la capital.