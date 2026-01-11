El último mensaje de Yeison Jiménez antes de morir en un accidente de avioneta causa escalofríos

Poco antes de abordar la avioneta que terminaría cayendo en Paipa, Boyacá, (Colombia) Yeison Jiménez compartió un mensaje lleno de entusiasmo por su próxima presentación, sin saber que sería su última. El emotivo texto ha dejado a sus seguidores con el corazón roto tras la tragedia.

Yeison Jiménez dejó un mensaje en redes. ( Yeison Jiménez./Yeison Jiménez.)

“Siempre humilde porque lo que Dios da, también lo puede quitar”, fueron las palabras del cantante en una de sus publicaciones, un mensaje ahora lleno de un doloroso presagio.

¿Cómo murió Yeison Jiménez?

El fatal accidente ocurrió este sábado 10 de enero de 2025, cuando el vuelo chárter que transportaba a Yeison Jiménez y su equipo despegó desde el Aeropuerto de Paipa, en Colombia.

La aeronave no logró ganar altura y terminó estrellándose en un potrero cercano al final de la pista. La tragedia dejó a todos los ocupantes muertos: el piloto, el copiloto y cuatro pasajeros, entre ellos el cantante y sus músicos.

Yeison Jiménez iba para uno de sus shows. (Billboard/Captura)

Según el periódico El Tiempo, el vuelo tenía como destino Medellín y fue reportado por la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil.

La Dirección Técnica de Investigación de Accidentes también ha activado el protocolo correspondiente para investigar las causas del accidente.

Un adiós inesperado

La noticia ha conmocionado a sus seguidores, que no solo lamentan la pérdida de una gran estrella de la música popular colombiana, sino también de un hombre cuya humildad y talento lo hicieron ganarse el cariño de miles.

Yeison Jiménez, quien se encontraba en plena gira de conciertos, deja un vacío en la música, pero su legado perdurará en las canciones que siempre cantó con pasión.