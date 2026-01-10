Cantante Ramzi se le destapa a su novio al celebrar el primer año juntos

El cantante Gabriel Ramírez, artísticamente conocido como Ramzi, se le destapó a su novio y le dijo todo lo que piensa de él al celebrar el primer aniversario de la relación amorosa que tienen.

Ramzi, quien fue participante de Tu cara me suena de Teletica, abrió su corazón y esta semana le dedicó emotivas palabras a su galán Luis Esquivel, quien en la actualidad es una de las personas más importantes para él.

Gabriel Ramírez, artísticamente llamado Ramzi. (Cortesía/Cortesía)

El oriundo de San Carlos compartió una romántica foto junto a Luis y aprovechó para, públicamente, decirle todo lo que siente por él y agradecerle por estos 365 días de amor incondicional.

“Hace un año que llegó la persona correcta a mi vida, hace un año que no lo pensé dos veces para brindarle mi tiempo, mi cariño y mi amor. Hoy quiero darle las gracias por soportarme y estar a mi lado en las buenas y en las malas”, expresó el romántico artista.

Ramzi y su novio nunca ocultaron su amor públicamente, a pesar de las múltiples críticas y señalamientos (Instagram/Instagram)

Luego mencionó que su novio es producto de muchas peticiones que elevó al cielo. “Sin duda sos de las cosas más importantes que tengo en mi vida y sos el resultado de muchas oraciones que le pedí a Dios. Gracias por ser y estar y darme tu esencia en totalidad. Sos lo máximo, mi amor”, dijo Ramzi.

La pareja nunca ocultó su amor públicamente, a pesar de las múltiples críticas y señalamientos que suelen hacer las personas a este tipo de relaciones amorosas.

A Gabriel y a Luis les deseamos muchas felicidades y ojalá que el amor les dure por toda la vida.