Falleció el cantante Yeison Jiménez y sus músicos en terrible accidente aéreo en Colombia

Una tragedia llenó de luto al mundo de la música popular este sábado, tras un fatal accidente aéreo ocurrido en Paipa, Boyacá, Colombia.

Según el medio El Tiempo, el cantante Yeison Jiménez y cinco de sus acompañantes, quienes al parecer eran sus músicos, perdieron la vida cuando la avioneta en la que viajaban se desplomó y terminó incendiada en un potrero cercano al aeropuerto.

Este fue el accidente que acabó con la vida de Yeison Jiménez y sus músicos. (el tiempo colom/medios colombianos)

El vuelo chárter despegó desde el aeropuerto de Paipa en horas de la tarde de este sábado, pero no logró ganar altura y cayó a pocos metros del final de la pista. Según versiones preliminares, la aeronave habría sufrido una falla técnica que impidió su ascenso. La aeronave se incendió completamente tras el impacto.

Yeison Jiménez, nacido en el municipio de Manzanares (Caldas), había tenido una exitosa presentación en Boyacá y se dirigía hacia el aeropuerto de Medellín. Su objetivo era trasladarse a Marinilla, donde tenía un show programado para esa misma noche.

Yeison Jiménez era muy conocido en Colombia. (el tiempo colom/medios colombianos)

La noticia de su muerte ha causado consternación entre sus seguidores, colegas y amigos del mundo de la música, quienes lo recordarán como una de las voces más representativas de la música popular en Colombia.