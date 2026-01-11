Esta es la fortuna que dejó Yeison Jiménez antes de fallecer en terrible accidente aéreo

Yeison Jiménez falleció este sábado. ( Yeison Jiménez./Yeison Jiménez.)

El cantante colombiano Yeison Jiménez, quien falleció este sábado 10 de enero en un accidente aéreo, dejó una fortuna que incluye no solo su éxito en la música, sino también un imperio de negocios que construyó en menos de una década.

Recordemos que la avioneta en la que viajaba se desplomó poco después de despegar en el municipio de Paipa, Boyacá, camino a Medellín. A sus 34 años, Jiménez no solo se ganaba la vida cantando, sino que también logró consolidarse como un exitoso empresario.

De cantante popular a empresario millonario

Según el medio El Metro, Jiménez no fue solo una estrella de la música popular, sino un hombre con una visión clara para los negocios. En 2016, cuando aún daba sus primeros pasos en la música, decidió diversificar sus ingresos y comenzó su aventura empresarial con un bar y billares en el sur de Bogotá. Ese primer paso lo llevaría a crear un conglomerado de empresas que, con el tiempo, superó las expectativas de muchos.

Yeison Jiménez era cantante y empresario. (Billboard/Captura)

En menos de 10 años, Jiménez fundó la YJ Company, un grupo empresarial que abarca desde la organización de espectáculos hasta la cría de caballos de pura raza. Algunos de los principales activos que dejó son:

Su empresa de espectáculos, que organizaba conciertos y eventos por Colombia.

El Criadero La Cumbre YJ SAS, dedicado a la cría de caballos de alta gama, se convirtió en uno de los más prestigiosos de la región.

Además, según fuentes cercanas, Jiménez también poseía propiedades en Colombia y Estados Unidos, con inversiones que superan los 16.000 millones de pesos colombianos.

Fortuna que dejó el cantante

De acuerdo con informes de El Tiempo, las empresas de Yeison Jiménez tenían activos millonarios. La primera de sus compañías reportaba una cifra superior a los 8.242 millones de pesos colombianos, mientras que el criadero de caballos y otras inversiones personales rondaban los 16.000 millones de pesos. Estos números son solo la punta del iceberg de una fortuna que estaba en constante crecimiento.

La diversificación de sus negocios le permitió no solo asegurar su futuro económico, sino también crear fuentes de trabajo para muchas personas. Aunque la mayor parte de su riqueza provino de la música, Jiménez había sabido aprovechar su popularidad para establecer un legado financiero que muchos empresarios envidiarían.

Una vida dedicada a la música y los negocios

A pesar de su corta vida, Yeison Jiménez dejó claro que el éxito en la música no tiene que ser el único camino para la riqueza. Su carrera musical estuvo marcada por canciones populares que lo llevaron a llenar estadios y escenarios por toda Colombia y América Latina, pero su astucia para los negocios fue lo que lo convirtió en un verdadero millonario.

Las redes sociales y el mundo artístico se han volcado en condolencias por la pérdida de un hombre que no solo fue talentoso en el escenario, sino también en los negocios. Su legado será recordado tanto por su música como por la fortuna y las empresas que dejó para las futuras generaciones.

¿Qué pasará con su fortuna?

Aún no se sabe qué pasará con los bienes y activos de Yeison Jiménez tras su muerte. Es probable que su familia y socios tomen las riendas de su imperio. Sin embargo, lo que es seguro es que su legado económico, al igual que su legado musical, perdurará por muchos años.

Con un patrimonio que supera los 24.000 millones de pesos colombianos, Jiménez dejó una huella imborrable no solo en la música popular, sino también en el mundo empresarial, demostrando que el éxito no tiene límites y que siempre es posible diversificar y multiplicar lo logrado.