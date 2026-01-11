Farándula

El conmovedor mensaje de Jessi Uribe tras la muerte de Yeison Jiménez en una tragedia aérea

Jessi Uribe expresó su dolor a través de una oración y recordó a su amigo Yeison Jiménez

Por Yerlin Gómez Izaguirre y Fabiola Montoya Salas

Por medio de un video acompañado del Padre Nuestro y una oración, Jessi Uribe compartió un mensaje en el que agradeció a Dios por las personas que tiene a su lado y dedicó palabras especiales a su amigo Yeison Jiménez, tras enterarse de su fallecimiento en un trágico accidente.

Las palabras dedicadas a Yeison Jiménez

En el mensaje que acompañó su publicación, Uribe expresó su admiración y cariño hacia el artista fallecido, resaltando su legado musical y humano.

“Hoy canto y me pongo el sombrero por ti mi hermano, Yeison Jiménez. Te vas como un gigante de la música, nos vemos arriba y sé que me recibirás con el corazón. Viva tu música y junto a ella tus recuerdos”, expresó.

Anfiteatro Coca Cola, concierto del colombiano Jessi Uribe y Calibre 50.
Jessi Uribe envió un mensaje tras enterarse de la muerte de Yeison Jiménez. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

La tragedia que enluta a la música

El cantante Yeison Jiménez falleció este sábado junto a cinco músicos, luego de que la avioneta en la que viajaban se desplomara y se incendiara en un terreno cercano a un aeropuerto.

La noticia se difundió rápidamente y generó múltiples muestras de solidaridad hacia la familia, amigos y equipo de trabajo del artista.

Yeison Jiménez,
Yeison Jiménez falleció este sábado. (el tiempo colom/medios colombianos)
Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

