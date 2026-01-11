La premonición: Yeison Jiménez había soñado tres veces con un accidente aéreo antes de morir trágicamente

Luego de conocerse el lamentable fallecimiento de Yeison Jiménez y cinco de sus músicos en un accidente aéreo, ha tomado fuerza una entrevista que el cantante concedió el año anterior, donde relató haber tenido sueños que anticipaban un accidente de avión.

Los sueños premonitorios según el cantante

Según informó El Tiempo, Yeison relató en el programa “Se dice de mí”, a finales de diciembre, la serie de sueños que tuvo en tres ocasiones, en los que se veía involucrado en un accidente de avión.

“Yo me soñé tres veces con que íbamos a tener un accidente en el avión y con que yo tenía que decirle al piloto que fuera, le diera una vuelta y cuando él llegaba me decía: ‘Uy, patrón, menos mal me dijo porque me falló algo, pero ya lo solucioné a su antojo’“, contó el cantante.

La muerte de Yeison Jiménez y sus músicos ha conmocionado al mundo artístico. (Billboard/Captura)

El artista también mencionó que en otro de sus sueños veía que había muerto junto su equipo y que la noticia salía en los medios, algo que en ese momento le resultó estremecedor.

El accidente anterior y sus secuelas

Además de sus visiones, Jiménez recordó un accidente previo en una avioneta, situación que marcó su vida de forma profunda debido a las consecuencias emocionales y familiares que enfrentó.

“Faltaban 10 días para que mi niño naciera, yo dije: ‘No conocí al niño, no lo conocí. Fue muy duro, yo tuve depresión cuatro meses, tuve que ir al psicólogo”, indicó Jiménez en el programa.

Según explicó, en ese accidente anterior lograron salvarse gracias a la pericia del piloto, situación que contrastó dolorosamente con la tragedia reciente.