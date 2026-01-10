Britney Spears habla de un posible regreso y sorprende a sus fans con una decisión

Britney Spears volvió a captar la atención internacional con una publicación en Instagram que dejó conmocionados a sus seguidores.

La artista, de 44 años, se refirió a su posible regreso y explicó que planea regalar su piano a su hijo menor, Jayden James Federline, de 19 años.

El mensaje que impactó a sus seguidores

“¡¡¡Enviando este piano a mi hijo este año!!! Curiosamente, bailo en IG para curar cosas de mi cuerpo de las que la gente no tiene ni idea. Sí, y a veces es embarazoso... pero caminé a través del fuego para salvar mi vida...”, escribió la cantante.

Britney Spears compartió un mensaje personal que generó reacciones divididas entre sus seguidores.

Sin embargo, el mensaje que más sorprendió fue el relacionado con su futuro artístico.

“Nunca volveré a actuar en los Estados Unidos por razones extremadamente sensibles, pero espero estar sentada en un taburete con una rosa roja en mi pelo, en un moño, actuando con mi hijo... en el Reino Unido y Australia muy pronto”, detalló.

Una carrera marcada por desafíos personales

A lo largo de los últimos años, su salud mental, la tutela legal, conflictos familiares y la constante exposición mediática han sido elementos determinantes en la vida de la cantante.

Su último concierto se realizó en 2018 en Austin, Texas, antes de que se alejara completamente de las presentaciones en vivo.