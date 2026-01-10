Periodista de Telenoticias corta la respiración con fotos desde la playa

La periodista de Telenoticias, Michelle Campos, cortó más de una respiración en sus redes sociales tras compartir varias fotografías desde la playa, en las que presumió sus curvas y dejó ver una faceta mucho más relajada.

Campos trabaja en canal 7 desde hace cerca de un año y, debido a que cuenta con una maestría en Ciencias Políticas, es común verla informando sobre temas políticos en el noticiero de la televisora del Trencito.

Michelle Campos trabaja en Telenoticias desde hace cerca de un año. Fotografía: Instagram Michelle Campos. (Instagram/Instagram)

Desde su lugar favorito en Costa Rica

La curvilínea comunicadora confesó que las fotos se las tomó desde su lugar predilecto en Costa Rica, detalle que reveló en un breve pero llamativo mensaje que acompañó las imágenes en su perfil de Instagram.

“Guanacaste, ese donde venden rosquillas, ese es mi favorito”, escribió la periodista.

Según dejó ver en sus publicaciones, en los últimos días estuvo en Nosara, por lo que aprovechó el viaje para salirse de la rutina de los trajes formales y elegantes con los que suele aparecer en Telenoticias.

Michelle Campos sorprendió con sus curvas. Fotografía: Instagram Michelle Campos. (Instagram/Instagram)

Halagos no se hicieron esperar

Como era de esperarse, las reacciones de sus seguidores no tardaron en llegar. Los comentarios estuvieron cargados de elogios para la periodista.

“¡Qué mujerón sos!”, “preciosa” y “¡qué preciosa se ve!” son los mensajes que recibió la experimentada periodista, quien una vez más confirmó que sabe cómo robar miradas dentro y fuera de la pantalla.

Michelle es prima de Pablo Campos, el presentador y jefe de los programas de canal 7 Calle 7: Informativo y Los doctores.