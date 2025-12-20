Elías Alvarado confirma resultados de la biopsia por lipoma que le quitaron de la frente

El periodista Elías Alvarado, corresponsal de Telenoticias en Nueva York, compartió una noticia que llenó de alivio y alegría tanto a él como a sus seguidores: los resultados de la biopsia del lipoma que tenía en la frente salieron completamente limpios.

La figura de canal 7 contó que hace 15 días se sometió a una cirugía menor para retirarse el bulto y que desde el inicio tenía la fe y la tranquilidad de que todo estaría bien.

Elías Alvarado comparte resultados de la biopsia que le hicieron

“Los resultados son que todo está bien”

Alvarado se refirió al tema este viernes por medio de sus historias de Instagram, en las que además mostró lo bien que avanza su recuperación y lo poco perceptible que quedó la cicatriz, un aspecto que sí le preocupaba.

“Hace 15 días me operaron y me sacaron el lipoma que tenía en la frente. Hace ocho días me quitaron la venda que tenía y los puntos, y ocho días después así se ve”, dijo el periodista mientras enseñaba la zona intervenida.

El comunicador explicó que la cirugía implicó 14 puntadas, por lo que quedó sorprendido con el resultado.

“La recuperación, sanación y cicatrización van muy bien, gracias a Dios, y como lo sabía, por eso no lo mencioné, los resultados de la biopsia son que todo está bien y no hay nada de qué preocuparse”, afirmó.

Elías Alvarado fue operado hace 15 días. Fotografía: Captura. (Redes/Instagram)

La fe fue clave en el proceso

Elías confesó que desde el inicio tenía confianza en que los exámenes saldrían positivos y que su mayor inquietud era la cicatriz.

“Tenía esa fe y esa tranquilidad (de que los resultados fueran positivos). Mi preocupación era la cicatriz, pero sabía que no iba a tener mayor resultado. Gracias por los que han estado consultando y pendientes de mi salud. Estamos superbién, mejor que nunca”, agregó.

¿Qué es un lipoma?

Un lipoma es un bulto benigno y no canceroso de tejido graso que crece lentamente debajo de la piel. Aunque no suele representar un riesgo para la salud, en el caso de Alvarado los médicos optaron por realizar una biopsia por precaución, cuyos resultados confirmaron que no hay nada de qué alarmarse.