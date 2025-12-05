Elías Alvarado salió de su cirugía y espera resultados: “Me hicieron 14 puntadas”

El periodista Elías Alvarado, corresponsal de Telenoticias, canal 7, en Estados Unidos, estará fuera del noticiero este fin de semana luego de someterse este viernes a una cirugía en la frente para retirarse un lipoma, el cual ahora será enviado a un análisis médico para descartar cualquier problema.

El comunicador explicó que, aunque el procedimiento fue ambulatorio y salió muy bien, la recuperación inmediata le impedirá presentarse frente a cámaras.

Elías Alvarado, periodista de Telenoticias en Estados Unidos, contó que tenía una quiste a un lado de la frente. (redes/Instagram)

“Todo salió bien, gracias a Dios. Solo tengo esta vendota que me pusieron por 24 horas. Me hicieron 14 puntadas; me estaban explicando que entre más larga es (la incisión), mejor cicatriza y no se abulta”, comentó.

Analizarán la pelota

El generaleño detalló que el lipoma fue removido completamente, pero por protocolo se enviarán a estudio.

“Lo sacaron… le llaman de diferentes maneras, pero sí, ya lo sacaron y lo van a mandar a un análisis”, explicó, dejando claro que será hasta tener ese resultado cuando le confirmen que todo está en orden.

Elías Alvarado, corresponsal de Telenoticias en Nueva York, mostró la pelota que tenía en la frente y que le quitaron. (redes/Instagram)

Debido a la apariencia de la zona operada, el corresponsal adelantó que no estará en Telenoticias este sábado, pues considera que no es adecuado salir en cámara con el parche que le pusieron para tapar la herida.

“Creo que mañana no voy a tener noticias; el lunes sí, pero mañana no, porque no se ve muy bien salir con esa pelotota ahí”, dijo entre risas.

Elías Alvarado, periodista de Telenoticias, contó que todo salió bien con su cirugía. (redes/Instagram)

Elías también aprovechó para agradecer el cariño recibido mientras estaba en el hospital.

“Muchas gracias a los que estuvieron atentos, escribiendo sus mensajes, sus buenas vibras y sus oraciones. Aquí vamos ya para la casa”, expresó con alivio.

Por ahora, el periodista se enfocará en descansar y esperar el análisis del lipoma, confiado en que todo marchará bien y en que pronto estará de vuelta en la pantalla del 7.