Elías Alvarado recibió una gran noticia por parte de sus superiores de Teletica

Elías Alvarado, periodista de Telenoticias en Estados Unidos, está muy feliz y agradecido con la noticia que recibió de sus jefes. (redes/Instagram)

El periodista Elías Alvarado, corresponsal de Teletica en Estados Unidos, anda con una sonrisa de oreja a oreja luego de recibir una noticia que lo llenó de orgullo: sus jefes en el canal lo escogieron por segundo año consecutivo para representar a la televisora en el famoso Rose Parade o Desfile de las rosas, el tradicional desfile de Pasadena, California.

Elías contó en sus redes que no podía estar más agradecido por la confianza que le dio la familia de Teletica para volver a asumir esta importante misión que abre la programación del nuevo año.

“Es un privilegio enorme poder iniciar el año junto a todos ustedes, llevando la emoción y la magia de este evento tan especial”, publicó.

Alvarado además invitó a todos sus seguidores a no perderse la transmisión el 1.° de enero del 2026, desde buena mañana.

El Rose Parade es uno de los desfiles más famosos del mundo, lleno de carrozas hechas con miles de flores, bandas musicales y comparsas que atraen a millones de televidentes. Por eso, que sus superiores lo escogieran otra vez para estar al frente de esa cobertura que es, sin duda, un reconocimiento al trabajo que Elías ha venido haciendo desde Estados Unidos.

“Será un inicio de año inolvidable y me encantará vivirlo con ustedes”, concluyó el simpático reportero desde Nueva York donde reside.