Elías Alvarado mostró cómo es la revisión técnica en Estados Unidos y los ticos no lo podían creer

Elías Alvarado vive en la ciudad de Nueva Yersey en Estados Unidos. (Redes/Instagram)

El periodista de Telenoticias, Elías Alvarado, dejó con la boca abierta a muchos de sus seguidores al mostrar cómo funciona la revisión técnica vehicular en Estados Unidos, y no precisamente por la tecnología o la rapidez del proceso, sino porque ¡es gratuita!

A través de sus redes sociales, el comunicador compartió un video desde New Jersey, donde actualmente reside, en el que explicó paso a paso cómo es la inspección de los carros allá.

“Hoy tocó inspección y es gratis. No se necesita cita y todo el proceso no dura más de diez minutos”, publicó Elías mientras mostraba el lugar donde hacen la revisión.

La publicación causó sensación entre los ticos, sobre todo porque acá muchos sienten que el precio de la revisión técnica es un gran golpe al bolsillo.

Elías Alvarado, periodista de Telenoticias, tuvo que llevar su carro a revisión y mostró a sus seguidores cómo es el proceso en Estados Unidos. (Redes/Instagram)

Elías explicó que en su estado, la inspección es financiada por el gobierno estatal a través de los impuestos y las tarifas de registro vehicular que los residentes ya pagan, por lo que el servicio no tiene costo adicional al momento de hacerlo.

“En otras palabras, los conductores ya contribuyen indirectamente al costo del programa cuando registran sus vehículos o renuevan sus placas”, detalló.

La revelación generó decenas de reacciones y comentarios en sus redes. Por ejemplo, una seguidora le escribió: “Entonces no se podría decir que es gratis. Solo que la forma en que la cobran es diferente a Costa Rica”.

Otros, en cambio, lo tomaron con humor y le escribieron: “así sí, da gusto pasar la revisión” o “¡Igualito a CR! Aún así, amo vivir a aquí y ser tica”.

Sin duda, el tema volvió a abrir el eterno debate entre los ticos sobre cuánto cuesta mantener un carro en el país y cómo algunos servicios, que en otros lugares son parte de los impuestos, aquí se cobran por separado.

