Elías Alvarado recibe emotivo regalo desde Costa Rica durante evento en Nueva Jersey

El periodista costarricense fue sorprendido con una máscara hecha a su semejanza durante el evento “Costa Rica Folclore La Previa”, donde compartió con cientos de compatriotas en Estados Unidos

Por Hillary Chinchilla Marín
El periodista Elías Alvarado fue sorprendido con una máscara hecha a su semejanza en Nueva Jersey. (Instagram/Instagram)

El periodista Elías Alvarado, corresponsal de Telenoticias, vivió un momento muy especial durante su cobertura del evento Costa Rica Folclore La Previa, realizado este fin de semana en Nueva Jersey, Estados Unidos.

El encuentro reunió a cientos de costarricenses que residen en diferentes partes del país norteamericano, y entre ellos, uno de los asistentes sorprendió al comunicador con un obsequio muy particular.

“Hoy Juanca, de la Cimarrona La Cima de Costa Rica, me trajo una sorpresa increíble que quiero compartir con ustedes”, relató Alvarado en sus redes sociales.

Una máscara con su rostro

El regalo fue una máscara artesanal con la cara del periodista, una obra que, según su creador, tomó una semana completa para estar lista. La pieza fue entregada en medio del evento, provocando la emoción y gratitud del comunicador.

Alvarado agradeció el detalle con un mensaje lleno de sentimiento: “Gracias, quedamos iguales. Gracias por estar aquí, gracias por tanto cariño. Créame que va a ocupar un lugar muy especial en mi casa y en mi corazón. Tiene un valor muy grande y representa mucho para mí, muchos sentimientos”, expresó.

Agradecimiento y cariño de los seguidores

Elías Alvarado recibió mascara personalizada
Elías Alvarado recibió mascara personalizada (Captura/Captura)

La publicación del periodista rápidamente se llenó de comentarios y mensajes de apoyo por parte de sus seguidores, quienes destacaron su carisma, humildad y conexión con el público.

El evento “Costa Rica Folclore La Previa” se ha convertido en un espacio de encuentro para la comunidad costarricense en Estados Unidos, donde se celebran la música, las tradiciones y la cultura nacional.

El gesto hacia Alvarado refleja el cariño y admiración que muchos ticos sienten por el comunicador, reconocido por su cercanía y calidez tanto en pantalla como fuera de ella.

El periodista Elías Alvarado recibió una máscara con su rostro como regalo durante el evento Costa Rica Folclore La Previa en Nueva Jersey. El tico expresó su emoción y agradecimiento por el gesto.
