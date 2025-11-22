Elías Alvarado expone a hombre que dijo una gran mentira sobre él: “Gente enferma”

Elías Alvarado expuso públicamente a un hombre que dijo una gran mentira sobre él y que le pudo haber costado muchos seguidores en redes sociales si dejaba pasar la situación por alto.

La figura de Telenoticias visitó en las últimas horas con su familia un restaurante italiano cerca de donde vive en Nueva Jersey, pero en la entrada había una bandera de Italia que un seguidor confundió con la de Liberación Nacional.

Elías Alvarado no dejó pasar por alto la mentira que dijeron sobre él. Fotografía: Instagram Elías Alvarado. (Instagram/Instagram)

A pesar del color rojo de esa bandera, el hombre le dijo a Elías que lo dejaba de seguir porque ese partido político le había hecho mucho daño al país.

Mensaje terminó con vulgaridad

“Te dejo de seguir porque anda con una bandera de Liberación con todo el daño que nos ha hecho”, escribió el sujeto, quien finalizó su mensaje con palabras muy vulgares hacia el periodista de canal 7.

Elías Alvarado expuso al hombre que le hizo el falso comentario. Fotografía: Instagram Elías Alvarado. (Instagram/Instagram)

Elías no solo expuso el comentario en sus historias de Instagram, sino que explicó que se trataba de una bandera italiana.

“Gente enferma. Es una bandera italiana. Dios mío, la gente está enferma de verdad”, dijo Elías.

Luego, el comunicador mostró toda la fachada del restaurante no dejando ninguna duda para nadie de que se trataba de una bandera de ese país europeo.