Farándula

Elías Alvarado cuenta cómo sigue después de que le retiraron un lipoma de su frente

Elías Alvarado, periodista de Telenoticias, tendrá este viernes una cita médica muy importante

Por Silvia Núñez

El periodista costarricense Elías Alvarado, corresponsal de Telenoticias en Nueva York, volvió a aparecer en sus redes para actualizar a sus seguidores sobre cómo marcha su recuperación luego de la cirugía menor que le realizaron el viernes anterior.

Elías Alvarado, corresponsal de Telenoticias en Nueva York.
Elías Alvarado, corresponsal de Telenoticias en Nueva York, contó cómo sigue su recuperación tras la cirugía en su frente. (redes/Instagram)

El comunicador compartió un video en el que incluso mostró la herida y aseguró que, por dicha, todo avanza mejor de lo esperado.

Elías Alvarado contó cómo sigue de su cirugía

“Miren, aquí seguimos”, expresó mientras enseñaba la zona operada, la cual ya no la anda tan tapada.

Según contó, no ha sentido dolor ni molestias desde el procedimiento, lo cual lo tiene muy tranquilo.

Cita médica importante

Elías, además, reveló que este viernes tiene una nueva cita médica, para que le retiren la venda y los puntos, para así comenzar formalmente la etapa de cicatrización de la herida, tras las 14 puntadas que le hicieron a un lado de la frente.

A él le quitaron un lipoma (bulto benigno no canceroso de tejido graso que crece lentamente justo debajo de la piel) que, aunque está a la espera de los análisis, asegura estar muy confiado en que todo saldrá bien.

Elías Alvarado, corresponsal de Telenoticias en Nueva York.
Elías Alvarado anda la herida, de 14 puntadas, tapada mientras le retiran los hilos. (redes/Instagram)

“Yo sé que los análisis de lo que sacaron no van a ser ninguna sorpresa, todo va a salir bien. Tengo la confianza de que los resultados van a ser muy positivos.

“Lo que realmente me preocupa es que esta cicatriz quede transparente, eso es todo”, dijo con su humor característico.

El periodista agradeció a todas las personas que han estado pendientes de su salud y que le han enviado mensajes de apoyo desde que se supo de la intervención.

Elías AlvaradoTelenoticiasElías Alvarado TeleticaElías Alvarado cirugía
Silvia Núñez

Silvia Núñez

Periodista de Espectáculos y Sucesos. Bachiller en periodismo de la Universidad Central desde el 2004. Labora en el Grupo Nación desde el 2013.

