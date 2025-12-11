Elías Alvarado cuenta cómo sigue después de que le retiraron un lipoma de su frente

El periodista costarricense Elías Alvarado, corresponsal de Telenoticias en Nueva York, volvió a aparecer en sus redes para actualizar a sus seguidores sobre cómo marcha su recuperación luego de la cirugía menor que le realizaron el viernes anterior.

El comunicador compartió un video en el que incluso mostró la herida y aseguró que, por dicha, todo avanza mejor de lo esperado.

Elías Alvarado contó cómo sigue de su cirugía

“Miren, aquí seguimos”, expresó mientras enseñaba la zona operada, la cual ya no la anda tan tapada.

Según contó, no ha sentido dolor ni molestias desde el procedimiento, lo cual lo tiene muy tranquilo.

Cita médica importante

Elías, además, reveló que este viernes tiene una nueva cita médica, para que le retiren la venda y los puntos, para así comenzar formalmente la etapa de cicatrización de la herida, tras las 14 puntadas que le hicieron a un lado de la frente.

A él le quitaron un lipoma (bulto benigno no canceroso de tejido graso que crece lentamente justo debajo de la piel) que, aunque está a la espera de los análisis, asegura estar muy confiado en que todo saldrá bien.

“Yo sé que los análisis de lo que sacaron no van a ser ninguna sorpresa, todo va a salir bien. Tengo la confianza de que los resultados van a ser muy positivos.

“Lo que realmente me preocupa es que esta cicatriz quede transparente, eso es todo”, dijo con su humor característico.

El periodista agradeció a todas las personas que han estado pendientes de su salud y que le han enviado mensajes de apoyo desde que se supo de la intervención.