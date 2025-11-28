Elías Alvarado recibe a la distancia emotiva sorpresa de Teletica: “He superado cualquier sueño”

El querido periodista Elías Alvarado vivió este jueves un momento lleno de emoción luego de recibir una sorpresa especial por parte de Teletica durante un acto de reconocimiento para varios de sus colaboradores.

Teletica sorprendió así a Elías Alvarado

Un homenaje que lo tocó a la distancia

Aunque Alvarado no pudo asistir ni a la entrega de reconocimientos ni a la fiesta navideña que realizó la empresa después de la actividad oficial, sí agradeció profundamente el homenaje que recibió por sus cinco años de trabajo en canal 7.

“Desde que recuerdo, en mi casa siempre estaba encendido canal 7: las mañanas antes de ir a la escuela, los fines de año llenos de emoción, los programas que marcaron etapas de mi vida. Nunca imaginé que algún día tendría la dicha de estar dentro de esa pantalla que tanto me acompañó”, contó Elías este viernes.

Elías Alvarado es periodista de Telenoticias y corresponsal de canal 7 en Estados Unidos. Fotografía: Instagram Elías Alvarado. (Instagram/Instagram)

Elías celebra un sueño cumplido

En su publicación de Instagram, el comunicador destacó lo que significa para él ser parte de la empresa a la que considera su “familia”, asegurando que este tiempo en el canal superó cualquier expectativa profesional.

“Este año cumplí 5 años de formar parte de la gran familia de Teletica, y solo puedo decir que esta experiencia ha superado cualquier sueño. Amar esta empresa desde dentro, conocer su pasión, su esfuerzo y el corazón de quienes la hacen posible, ha sido un privilegio enorme. Hoy celebro este camino con gratitud, orgullo y alegría”, escribió.

Agradecido con el canal y con la audiencia

Elías también aprovechó la ocasión para agradecer a sus jefes por abrirle las puertas del canal más importante del país y por regalarle “tantos momentos que atesoraré por siempre”.

Además, dedicó unas emotivas palabras al público que lo sigue día a día.

“Gracias a ustedes por aceptarme también en sus hogares y por brindarme tanto cariño durante este tiempo. ¡Vamos por mucho más!”, expresó.

Elías Alvarado hizo esta publicación tras la sorpresa que le dieron en canal 7. Fotografía: Captura Instagram Elías Alvarado. (Instagram/Instagram)

El homenaje fue compartido por el propio periodista en un video publicado en Instagram, donde mostró parte del reconocimiento que recibió de la empresa de Sabana Oeste.