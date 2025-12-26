Ignacio Santos metió los pies hasta el fondo en Telenoticias y hasta pidió perdón al aire

El director de Telenoticias, Ignacio Santos, protagonizó este viernes un momento que no pasó desapercibido al inicio de la edición meridiana del noticiero de canal 7.

Al parecer, el periodista se vio confundido por el feriado del 25 de diciembre y, al saludar a los televidentes, terminó deseando algo que no correspondía con el día.

Ignacio Santos protagonizó el curioso momento este viernes en Telenoticias. Fotografía: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

El saludo que no cuadró

“Feliz tarde. Gracias por acompañarnos en la edición meridiana de Telenoticias y no solamente feliz tarde, sino que feliz semana que comenzamos hoy”, dijo don Ignacio, sin notar de inmediato la pifia.

El comentario generó sorpresa, pues claramente no era lunes, sino viernes.

La corrección llegó segundos después

Apenas se dio cuenta del desliz, Santos rectificó al aire y se disculpó con los televidentes, tomándose el error con humor y naturalidad.

“Estoy adelantando la semana. Perdón, es el último día de esta penúltima semana (del año). Estaba ya pensando que era lunes. Disculpen, estábamos hoy de viernes y les deseo feliz viernes y feliz fin de semana. Todavía nos quedan días de este 2025”, aclaró.

La pifia en Telenoticias de Ignacio Santos

De la pifia a las noticias

Tras el curioso momento, el periodista continuó con normalidad la transmisión y presentó a los reporteros que tenía canal 7 desplegados con informaciones en vivo luego de las celebraciones de Nochebuena y Navidad.

Un resbalón en vivo que demostró que ni los más experimentados se salvan cuando los feriados desordenan el calendario.