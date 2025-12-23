Muerte de su exesposo, debut como chef y salud de Ignacio Santos: Nancy Dobles se sincera sobre su 2025

Nancy Dobles tuvo un 2025 bastante intenso, marcado por la muerte de su exesposo y papá de sus dos hijos, Daniel Drew; su debut como chef en un exclusivo restaurante de Puerto Viejo, y los rumores sobre la salud de su pareja, Ignacio Santos.

Si bien la presentadora de Teletica no entró en los detalles concretos de los episodios que han hecho que en los últimos 12 meses viva en una especie de montaña rusa, con subidas y bajadas, no oculta que el año que está por terminar fue desafiante.

Nancy Dobles conversó con La Teja el pasado 13 de diciembre durante el estreno de la temporada 2025 de El Chinamo. Fotografía: Jorge Navarro. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

LEA MÁS: El duro recuerdo de su papá que golpea al hijo mayor de Nancy Dobles

El pasado 13 de diciembre, durante el estreno de El Chinamo, La Teja habló con Dobles sobre su participación en este programa y aprovechamos para consultarle respecto a lo que fue para ella este 2025.

Con la amabilidad y simpatía que la caracteriza, Nancy hizo breves, pero reveladoras declaraciones, con las que confirmó que en los últimos meses se llevó duros golpes y grandes alegrías, pero ante esas situaciones salió más fortalecida.

“Uy, de todo un poco. (Fue) un año fuerte, pero así de fuerte me hace. Vamos adelante con todo”, expresó Nancy luego de respirar profundo antes de responder a la pregunta: “¿Cómo resume este 2025?”.

El golpe más duro

Y es que no es para menos. El 14 de abril pasado, Nancy Dobles se llevó el duro golpe de la muerte de su exmarido, con quien estuvo casada entre 2002 y 2011 con quien tenía una relación excepcional, admirada por muchos.

“Daniel (su exmarido que en paz descanse) y yo podemos ser un ejemplo, tal vez para que muchas otras parejas se den cuenta que sí se pueden llevar bien después de haber cerrado un capítulo juntos, y que sí se puede lograr, principalmente pensando en lo más importante de sus vidas, que son los hijos”, declaró Nancy a La Teja en setiembre del 2023 ante una consulta sobre esa buena relación que tenía con el empresario jamaiquino.

LEA MÁS: Nancy Dobles: “Mi exesposo y yo podemos ser un ejemplo para muchas otras parejas”

La partida de Daniel, además, tocó el corazón de lo que más ama Nancy: sus hijos Daniel, de 22 años, y Gabriel, de 18. Muy posiblemente de ese dolor provino el respiro profundo que hizo antes de resumirnos su 2025.

Nancy Dobles tenía una gran relación con Daniel Drew a pesar de que estaban divorciados. En la foto los exesposos salen con el logro más grande de su matrimonio: sus hijos Gabriel y Daniel. Fotografía: Archivo LT. (redes/Instagram)

“Quiero agradecer a las personas que nos han demostrado su cariño, tanto para toda la familia como para mis hijos, principalmente. Gracias de corazón por ese respeto, por todos los cariños que nos han dejado y nos han mostrado. Muchísimas gracias”, fue lo único que dijo la presentadora tras afrontar la muerte de su ex hace ocho meses.

La salud de Ignacio Santos

Otra situación que habría sacudido a Nancy durante este año sería la salud de su pareja de hace casi 20 años, don Ignacio Santos.

En las últimas semanas circularon rumores de que el director de Telenoticias enfrentó episodios con su salud que debió atender y que le habrían pegado un susto a “La Negra”, como le dicen a Nancy de cariño.

La página de noticias faranduleras La Esquina 506 publicó hace unos días que el periodista “está bajo control médico y relativamente bien, pero sí ha enfrentado algunos problemas de salud recientes”.

Don Ignacio Santos se mostró saludable, con mucha energía y fuerza durante el estreno de El Chinamo 2025, a pesar de los rumores que apuntan que tuvo algunos episodios de salud complicados en noviembre. Fotografía: Jorge Navarro. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

LEA MÁS: Fallece Daniel Drew, exmarido de Nancy Dobles y padre de sus dos hijos

Según esa página, a don Ignacio lo trasladaron el 7 de noviembre a un hospital privado por un “cuadro cardíaco” del que, gracias a Dios, se recuperó sin requerir hospitalización.

A pesar de esas cosas que se dicen, Teletica confirmó que don Ignacio está en excelente estado de salud, algo que demostró el pasado 13 de diciembre en medio de las carreras del estreno de El Chinamo, programa que está bajo su responsabilidad porque es de Telenoticias.

Un sueño cumplido

En contraste con esos dos capítulos, Nancy experimentó una gran felicidad este 2025 y fue su debut como chef en el marco de las Cenas de Autor que presentó hace unas semanas el hotel Le Cameleon de Puerto Viejo.

Dobles es una gran aficionada a la cocina, un talento que presume en sus redes sociales con frecuencia, de ahí que lo que vivió en octubre fue un sueño cumplido para ella, de hecho así lo reconoció públicamente.

“Un sueño cumplido. Gracias a todos, familia, amigos y a todo el equipo de Le Cameleon por apoyarme en mis locuras. Amé esta experiencia”, afirmó en redes sociales cuando compartió fotos y videos de aquel momento memorable del 2025.

Nancy trabajó junto al chef Rolando Morales en un menú que titularon “De Puerto a Puerto”, inspirado en los sabores de Puntarenas (de donde es) y de Limón.

En la reciente entrevista que nos dio, La Teja le preguntó directamente a Nancy si ha pensado en abrir un restaurante o incursionar en un negocio de comidas, pero aunque es un tema que le apasiona, hay algo que la frena.

Nancy Dobles se estrenó como chef durante las Cenas de Autor del hotel Le Cameleon, en Puerto Viejo, en octubre pasado. Fotografía: Instagram Nancy Dobles. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Teletica quería a Ítalo Marenco en El Chinamo pero ex-Repretel dijo que no; Ignacio Santos revela por qué

“No podría porque yo chineo demasiado y no podría cobrarle a nadie. No sería rentable”, afirmó.

¿Y para Navidad?

En otros temas, este medio también indagó con Nancy sobre las tradiciones navideñas de su familia.

“Es una cena. El 24 (de diciembre) cenamos todos en familia, todos juntos. Hacemos una cena bien bonita, jugamos y compartimos en familia”, dijo.

Sobre lo que comen, contó: “Hacemos un poquito de todo para todos. Yo me encargo de las carnes y mis hermanas, Sol por ejemplo, hace una ensalada maravillosa de manzana con papa, y Nadia el arroz. A mí me gusta hacer los postres y decorar todo así bien bonito”, destacó.

Nancy dijo que la cena de Navidad los reúne a todos en su casa, una actividad en la que de fijo agradecerá por lo bueno y lo no tanto de este 2025 que está por apagarse.

Nancy Dobles finaliza el 2025 más fuerte, a pesar del duro año que tuvo. Fotografía: Instagram Nancy Dobles. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: ¿Nancy Dobles y Carlos Álvarez han pensado dejar El Chinamo? Esto nos dijeron