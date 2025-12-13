¿Nancy Dobles y Carlos Álvarez han pensado dejar El Chinamo? Esto nos dijeron

Nancy Dobles y Carlos Álvarez se volvieron a subir este 2025 al vagón de El Chinamo del trencito de Teletica.

Los populares presentadores fueron fichados de nuevo para el gustado programa de diciembre de canal 7, pero, ¿han pensado en cerrar su ciclo en el espacio?

Nancy Dobles y Carlos Álvarez tienen años de trabajar juntos en El Chinamo. Fotografía: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Años en El Chinamo

Dobles y Álvarez son dos de las figuras claves en el elenco de presentadores de esa producción televisiva desde hace años y este 2025 no fueron la excepción en el equipo.

La presentadora de Buen día llegó a El Chinamo por primera vez en diciembre del 2004, estuvo fuera durante los embarazos de sus dos hijos y en el 2016, cuando se se retiró por cuatro años, pero volvió con todo en el 2020 hasta el día de hoy.

Su compañero, por el contrario, carga encima 23 Chinamos y solo uno de ausencia: el 2006, cuando se fue de Teletica para unirse al Estadio Mundialista de Repretel. Un año después, el locutor regresó y nunca más se fue.

Este jueves, minutos antes de salir al aire con la temporada 2025 de El Chinamo, La Teja conversó con ambos presentadores sobre este proyecto y les consultó si ya han pensado en cerrar ese ciclo por el montón de tiempo que llevan ahí.

Nancy Dobles dice que El Chinamo ya es una tradición para ella

“El Chinamo para mí significa de todo un poco, porque ya se convirtió en una tradición para mí también, porque tengo muchos años de hacerlo. Ahora estaba pensando cuándo fue que no estuve y fue cuando estuve embarazada porque mis dos hijos son de febrero, entonces en diciembre tenía seis meses de embarazo y por eso no estuve”, dijo Dobles el jueves a este medio, en medio del corre corre del estreno.

La popular presentadora, una de las más queridas por el público chinamero, mencionó que lo que más le gusta de ese proyecto es, precisamente, ese contacto que le permite tener con la gente.

Nancy Dobles llegó a El Chinamo por primera vez en el 2004. Fotografía: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“Es lo que más me emociona, ese contacto con las personas, porque mi trabajo (en Buen día) es en vivo, pero no hay público y aquí sí, entonces esa energía y esa posibilidad de conectar con el público que nos acompaña, es maravilloso”, destacó.

A pesar del montón de años que tiene de integrar el proyecto, Nancy se desmarca de que sea una pieza fundamental en el equipo de presentadores. “No sé si lo seré o no, pero me encanta y tenemos un equipo muy lindo de compañeros”, consideró.

De ahí es que si dependiera de ella, continuaría en El Chinamo por muchos años más, pero su continuidad en el espacio no es solo decisión suya.

“Pues no lo sé (cuánto tiempo estará más en El Chinamo), ellos (las jefaturas) me dirán hasta cuándo. Yo tengo, creo, que la energía y muchas ganas de seguir trabajando”, subrayó la risueña presentadora.

El más chineado de Nancy Dobles

Además, afirmó lo complacida que se siente de poder compartir cámaras en ese programa con figuras con las que usualmente no trabaja a diario, pero a las que les guarda un gran cariño y admiración.

“El Macho (Mauricio Hoffmann) es mi chineado. Lo conozco desde chiquillo cuando estaba en el colegio. Todos mis compañeros son seres humanos maravillosos, de verdad que me siento muy afortunada de tener compañeros tan especiales. Yo todo lo hago con mucho amor, así soy yo”, dijo.

Nancy Dobles y Carlos Álvarez en una de las ediciones pasadas de El Chinamo. Fotografía: Archivo LT.

A Carlos Álvarez El Chinamo le marcó su carrera

En el caso de su compañero Carlos Álvarez, también dice estar con toda la energía para seguir siendo parte del proyecto, por eso todavía no ha pensando en cerrar esa etapa.

“No lo he pensado (salirse del proyecto). Creo que el que hace lo que le gusta, el que está ligado a la pasión y a la bendición de estar haciendo no un trabajo, sino desempeñándose en algo que le enamora, no piensa en eso”, consideró.

Para Carlos, El Chinamo es un proyecto sumamente significativo. “Marca mi carrera, definitivamente. ¿Cómo podré obviar alguna vez que este proyecto fue parte de mi vida? El Chinamo es como un hijo con el que uno ha crecido también”, agregó la también figura de Toros Teletica.

Álvarez recordó que solo un año no estuvo en El Chinamo y esa vez, dijo, “lo extrañé mucho”.

“Felizmente, como dice una canción de la Sonora Santanera, solo Dios dirá cuánto más ha de durar”, refirió.

Carlos Álvarez lleva 23 años de ser parte de El Chinamo. Fotografía: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

¿Por qué sigue siendo exitoso El Chinamo?

Álvarez también habló con este medio sobre por qué piensa que El Chinamo sigue siendo tan exitoso después de tantos años al aire.

“Este programa sigue al aire porque es un espacio que ha sido auténtico, que no pierde la identidad y está íntimamente ligado con la esencia del costarricense, porque eso somos nosotros: gente alegre, que nos gusta divertirnos, que hacemos chota, bromas… Entonces esa identidad nos refleja a nosotros en El Chinamo.

“Sé que hay gente que dice que qué polada, que aquí y allá, bueno, es que el tico, hasta el más fino de todos, tiene ese lado jolgorioso. Esa simbiosis de características propias de nuestra tierra es lo que hace que El Chinamo permanezca en el tiempo y siga vigente a pesar de los años”, opinó.

Teletica inició este jueves 11 de diciembre con la temporada 2025 de El Chinamo, que se alargará hasta el 23 de diciembre.