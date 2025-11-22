Nancy Dobles se reencontró con dos queridos excompañeros de Teletica

Nancy Dobles se reencontró este viernes con sus queridos excompañeros de Teletica Randall Salazar y Omar Cascante.

El trío se reunió para cenar este viernes y recordar viejos tiempos. A la salida se les unió Federico Issa, pareja de Randall Salazar.

Nancy Dobles junto a sus queridos amigos Omar Cascante y Randall Salazar, quien llegó con su pareja, Federico Issa. (Instagram/Instagram)

Fue Omar Cascante quien hizo bulla del reencuentro en una publicación que hizo en Instagram.

“Una buena conversada con estos amigos que estimo y quiero tanto. ¡Qué lindo volver a encontrarnos!, escribió Cascante.

El periodista acompañó su mensaje con una hermosa foto donde todos aparecen muy felices y sonrientes disfrutando del gran momento.

Omar y Randall dejaron de ser compañeros de trabajo de Nancy Dobles el 13 de junio del 2024, fecha en que, sorpresivamente, Teletica los despidió.

Randall Salazar y Omar Cascante se despiden de Buen día después de ser despedidos el 13 de junio 2024.

Actualmente Randall trabaja en el canal ¡Opa!, mientras que Omar aún no es fichado por ningún canal, aunque ha tenido participaciones esporádicas junto a Salazar en el 38 y también ha estado en Canal 1.