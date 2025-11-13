Víctor Carvajal reaccionó así a video que revive su comentario sobre Nancy Dobles e Ignacio Santos por el que fue despedido de Teletica

Víctor Carvajal no se aguantó las ganas de reaccionar a un curioso y misterioso video que circula en TikTok y que recrea el comentario que hizo al aire en canal 7, en el 2021, y que provocó su despido de Teletica.

El expresentador de De boca en boca fue despedido del canal del trencito el 20 de agosto del 2021, tras cinco años en la empresa, luego de decir en el programa farandulero del 7 que Ignacio Santos parecía ser el “suggar daddy” de Nancy Dobles.

Este es el video al que reaccionó Víctor Carvajal

El comentario que desató polémica en canal 7

Varia gente en Teletica se molestó con el comentario de Carvajal y firmaron una carta que enviaron a Recursos Humanos quejándose al respecto, lo que provocó la salida de una de las figuras más populares del canal en aquellos tiempos.

Curiosamente, en el perfil de TikTok “Sora What If?” publicaron un video en el que unos presentadores de televisión hacen referencia a ese comentario de Carvajal, y él no evitó comentar la publicación.

“Ese señor está muy guapo y tiene pinta de ‘suggar daddy’ que mantiene a Nancy”, dice uno de los hombres que aparecen en el video.

“¡Ay, por favor, respete, estamos al aire!”, reacciona otra de las presentadoras en el singular clip, que no se sabe si es un montaje, si es un video viejo o si fue generado con inteligencia artificial.

Víctor Carvajal reaccionó al video con emoticones de caritas "muertas" de la risa. Fotografía: Captura TikTok Sora What If? (TikTok/TikTok)

Su reacción desató risas en redes

Las figuras que aparecen en el video no son conocidas en Costa Rica y tampoco hablan con acento costarricense.

Aún así, Carvajal reaccionó a la publicación con siete emoticones de risa, evidenciando que aún le causa gracia el comentario que lanzó al aire sin filtros y que enojó a muchos en Teletica, al punto de que pidieron “su cabeza”.

Actualmente, Víctor Carvajal vive en Estados Unidos y está alejado de la televisión, aunque activo en redes sociales, donde de vez en cuando aparece y deja ver cómo luce hoy.