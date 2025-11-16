Nancy Dobles no estuvo en Buen día porque celebraron su cumpleaños en su lugar favorito

La presentadora Nancy Dobles estuvo ausente estos días de Buen día, pero no por enfermedad ni por trabajo, sino por una razón mucho más alegre: se fue a celebrar sus 48 añitos al lugar que más ama en el mundo.

La querida “Negra”, oriunda de Chacarita de Puntarenas, armó maletas y puso rumbo al Caribe Sur, donde pasó varios días pura vida acompañada de sus hijos, Daniel y Gabriel, y de su novio, el periodista Ignacio Santos.

Nancy Dobles estuvo el domingo pasado de invitada en Mira quién baila y sus hijos Gabriel y Daniel la acompañaron. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La cumpleañera la pasó tan bien que no paró de bailar, reír y disfrutar del mar, así como de la buena compañía.

Sus amigos cercanos, varios de ellos vecinos del mismo edificio donde vive frente a Teletica, también se apuntaron al paseo para consentirla como se merece.

El festejo principal fue a la orilla de la playa, con comparsa incluida, justo al atardecer, el pasado 12 de noviembre.

Ahí Nancy demostró que está más entera que nunca, pues se movió sin parar como si tuviera 15 años, animando a todos los presentes con su energía tan característica.

Así de bueno estuvo el festejo de Nancy Dobles en Limón

Entre risas, baile y abrazos, la presentadora dejó claro que su nuevo año de vida la encuentra feliz, enamorada y rodeada de la gente que más quiere.

Ahora, ya con las pilas recargadas, está lista para volver a la pantalla y seguir acompañando a los televidentes cada mañana.