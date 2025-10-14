Hijo mayor de Nancy Dobles dedica palabras a su padre Daniel Drew a seis meses de su muerte

Daniel Drew Dobles junto a su fallecido padre Daniel Drew y su mamá Nancy Dobles. (rede/Instagram)

Este 14 de octubre se cumplen seis meses de la partida del empresario costarricense Daniel Drew, exesposo de la presentadora Nancy Dobles, y su hijo mayor, también llamado Daniel, lo recordó con un mensaje que conmovió a muchos.

El joven publicó unas sentidas palabras en sus redes sociales para rendirle homenaje a su papá, a quien describió como su héroe y su más grande ejemplo de vida.

“Más que mi padre, eres mi héroe. Cada día que pasa, te admiro más. Representabas la verdadera fuerza. Tu voluntad era imparable, decidida e impulsada por tus ambiciones, pero también eras profundamente cariñoso. Tu amor y tus acciones siempre fueron desinteresados e incondicionales”, escribió con mucho sentimiento.

Daniel Drew tuvo dos hijos con Nancy Dobles, Daniel y Gabriel. (rede/Instagram)

Daniel Drew falleció el 14 de abril del 2025, dejando un gran vacío entre sus familiares, amigos y seres queridos. Desde entonces, su recuerdo ha estado muy presente, especialmente en sus hijos, Daniel y Gabriel, quienes han compartido varias publicaciones recordando los valores, enseñanzas y momentos felices que vivieron junto a él.

“Me enseñaste a nunca dejar de crecer y a seguir aprendiendo. Eras sabio para tu edad, con ganas de compartir tus conocimientos y ayudar a los demás”, agregó “Dani”, como le dice la presentadora de Buen día de cariño a su retoño.

Además, dejó claro que el legado de su papá sigue guiándolo día a día:

“Todo lo que hago lleva una parte de ti, y eso me guiará por el resto de mi vida. Te extrañaré cada día, pero sé que siempre estarás conmigo. Siempre estaré agradecido por cada momento que pasamos juntos. Gracias por todo lo que me diste: el amor, las lecciones y el ejemplo que diste. Espero que te sientas orgulloso, como yo siempre me sentí orgulloso de ser tu hijo”.

Daniel Drew falleció el 14 de abril luego de sufrir un derrame cerebral. (rede/Instagram)

El emotivo mensaje rápidamente tocó los corazones de muchos seguidores, quienes aprovecharon para enviarle muestras de cariño y apoyo a la familia, que durante estos meses ha mostrado gran fortaleza y unión.

Drew, de 57 años, murió tras sufrir un derrame cerebral que lo mantuvo varios días hospitalizado hasta que su corazón decidió apagarse.

En agosto nació el tercer hijo del empresario, de nombre Damián, el cual procreó quien era su actual pareja Alejandra Cordero, quien no pudo conocer a su papá.