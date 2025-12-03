Carlos Álvarez nos reveló todos los detalles de su boda con exproductora de Teletica

Carlos Álvarez y Evelyn Durán se casaron este domingo 30 de noviembre luego de 10 años de relación. Acá junto a doña Gabriela Alvarado y don Rigoberto Durán suegros de Álvarez. Cortesía exclusiva para La Teja (Cortesía /Cortesía)

Carlos Álvarez es oficialmente un hombre casado de nuevo tras plasmar su compromiso de amor y lealtad a su pareja, Evelyn Durán, la noche de este domingo.

El presentador de El Chinamo de Teletica nos contó todos los detalles de la íntima y muy particular boda con temática vaquera incluida.

Carlos y Evelyn tienen una historia que nació entre cámaras y transmisiones, pues se conocieron trabajando en Toros Teletica, donde ella era productora. De ese amor también llegó su mayor tesoro, su hija, Carolina.

El también locutor de Teletica Radio nos contó todos los detalles de su tercera boda.

-¿Por qué se casaron un domingo en la noche?

Siempre quisimos que fuera un sábado por razones obvias, para que la gente estuviera más distensada y todo eso, pero vieras que esto tiene su historia.

Siempre que íbamos a ver lugares para casarnos nos decían: “el sábado no, porque está ocupado”, y así sucesivamente. Hasta que un día, no sé si fui yo o Evelyn, dijimos: “pero es que el lunes es feriado, entonces perfectamente puede ser domingo 30”. Y así se dio. Buscamos un lugar y apareció. Era domingo, la mayoría de la gente no tenía actividades al día siguiente, y bueno… esta historia ha estado llena de cosas particulares.

Carlos Álvarez contó que la boda fue muy íntima y que le encantó la idea de casarse con sombrero. (Cortesía /Cortesía)

-¿Y dónde fue la boda al final?

No fue en Cartago. La boda fue en Rancho Redondo, por el lado de Coronado.

-¿Y por qué no se casaron en Cartago?

Buscamos en Cartago, pero no había un lugarcito así como donde Evelyn encontró este. Ese lugar yo se lo recomiendo a todo el universo. Es único, realmente único. Quienes estuvimos ahí quedamos sorprendidos del ambiente tan bonito, la naturaleza, las condiciones del lugar… maravilloso, realmente maravilloso.

-¿Cómo les fue con el clima? Porque por ahí suele hacer bastante frío.

Vieras que fue extraño. Al mediodía llovía muchísimo, cuando llegamos, entonces estábamos pendientes de qué iba a pasar. Nos habían dicho que a la hora de la ceremonia probablemente estaría a 9 o 10 grados. Y a las 8 de la noche estábamos sorprendidos porque era como estar en el centro de San José, sin frío extremo. Dios nos puso un climatizador maravilloso.

-La boda fue de temática vaquera. ¿De quién fue la idea?

De Evelyn, completamente. La boda era muy íntima, sin códigos especiales, pero un día ella recordó que hace muchos años había dicho que cuando se casara quería casarse de vaquera. Y cuando me lo volvió a decir le dije que por supuesto, que no tenía ningún problema. Ella quería verse así. Yo anduve con sombrero, botas, todo. Ella también.

Vieras que desde carajillo me ha gustado la nota vaquera, como a muchos cartagos, aunque no tengamos ni medio ternero. Si pudiera andar vestido de vaquero todos los días, lo haría. Así que cuando ella dijo que quería eso… fue una conexión muy particular.

Evelyn Durán trabajó varios años en canal 7 y fue productora de los Toros Teletica, donde conoció a Carlos Álvarez, padre de su hija menor. (Cortesía /Cortesía)

-¿A quiénes invitaron?

La boda era estrictamente para familiares: los de ella, los míos, y nuestros amigos en común. Ella tiene sus amistades, yo tengo muy pocos, contadísimos amigos, pero coincidimos en algunas personas. Queríamos que estuvieran quienes han sabido de nosotros, quienes nos han acompañado. No se excluye a nadie, pero sí era algo íntimo.

-¿Hubo invitados de Teletica?

Sí, claro. Carmen Peraza, la asistente de Buen día, que es muy amiga de ambos; Indra Ugalde; Lizeth Castro, que es comadre y madrina de Carolina (la hija de ambos); Alex Costa, que es mi compadre; Víctor Miranda, muy amigo; y la muy mítica e internacional Susanita (Peña), que llegó impecable, con botas y vestido espectacular. Se volvió el centro de la fiesta. Yo la quiero como a una hija.

-¿Hubo pachanga o fue más cena familiar?

No planeamos música ni nada, pero el ambiente fue tan alegre que terminamos con musiquita y alguien dijo: “voy a bailarme una piecilla”. Se bailaron un par, pero fue más familiar, conversación, risas… una noche espectacular.

-¿Y quién los casó? Fue un abogado, un pastor...

Nos casó José Adrián Granados. Es abogado, pero hizo una ceremonia espectacular. Él nos reunió antes, nos dijo que quería que la ceremonia tuviera todos los elementos que nosotros quisiéramos. Permitió fotos, palabras, rituales… lo que fuera necesario. Hubo momentos muy emotivos, incluso habló un sobrino, Samuel de tres añitos, porque él también quería hablar. Yo le recomiendo a cualquiera que lo busque, fue una boda civil muy bonita.

Carlos Álvarez y Evelyn Durán junto a sus hijas Nicole y Carolina, quienes estaban muy felices por su boda. (Cortesía /Cortesía)

-¿Cuánto tiempo lleva con Evelyn?

Más de diez años. Carolina tiene nueve años y medio. Mucha gente habla sin saber, pero quienes creemos en una unión legal y sacramental sabemos que llega un punto en que uno debe oficializar. Además, ya lo habíamos hecho público desde enero, bueno, los compañeros (Toros Teletica) se encargaron de hacerlo público, aunque no nos molestó.

También queríamos respetar que el evento estrella de este año era la graduación de mi hija Nicole, que se graduó con honores (del colegio). No queríamos opacarlo. Por dicha logramos celebrar ambas cosas, que Nicole tenga su graduación por todo lo alto, y que nosotros tuviéramos la validez de podernos casar en este 2025 para que tuviéramos esa alegría, y no simplemente por callar bocas de algunas gentes que hacen algún ruido innecesario.

-Entonces la luna de miel será hasta el otro año, cuando terminen las transmisiones de toros…

Siempre hay poquitos de miel, eso no puede faltar. Si el plato fuerte de miel está esperando un poquito, la ideal es hacer un viajecito nosotros y también queremos hacer otro con las hijas.

