Carlos Álvarez dio un paso importante con su pareja este fin de semana

El animador unió su vida con Evelyn Durán en una boda íntima realizada el domingo, rodeados únicamente de familiares y amigos cercanos

Por Fabiola Montoya Salas

Carlos Álvarez sorprendió este fin de semana al dar un paso importante en su relación, un gesto que confirma que la pareja vive uno de sus mejores momentos.

Carlos Álvarez, locutor y presentador de Teletica
La pareja se había comprometido durante una transmisión de toros el año pasado. (redes/Facebook)

Según informó Teletica, el querido animador y locutor se casó el pasado fin de semana con su novia, Evelyn Durán.

La boda se realizó el domingo en una ceremonia íntima, a la que asistieron únicamente familiares de ambos y un pequeño grupo de amigos cercanos.

Primer plano del locutor Carlos Álvarez y su pareja Evelyn Durán
El animador y su ahora esposa dieron el “sí” acompañados solo por familiares y amigos cercanos. (Facebook)

Álvarez y Durán se comprometieron durante una transmisión de toros el año pasado. La pareja contó en su momento que se conocieron en el canal, cuando eran compañeros de trabajo, y desde entonces iniciaron una relación que fue creciendo de forma sólida.

Ambos comparten una hija pequeña, Karolina, y además Carlos mantiene una buena relación con la otra hija de Evelyn, con quien también conviven como familia.

