El duro recuerdo de su papá que golpea al hijo mayor de Nancy Dobles

A Daniel Drew, hijo mayor de Nancy Dobles, lo golpeó este lunes 22 de diciembre un recuerdo muy especial y doloroso: el cumpleaños de su papá, el empresario Daniel Drew, quien falleció meses atrás.

El joven, de 22 años, recordó que este día su papá habría celebrado un año más de vida, pero el destino tenía otros planes.

Daniel Drew, el hijo mayor de Nancy Dobles, recordó el cumpleaños de su papá con esta foto y este mensaje. Fotografía: Instagram Daniel Drew. (Instagram)

El mensaje que conmovió en redes sociales

Daniel, quien mantiene muy viva la memoria de su padre, le dedicó un sentido mensaje al cielo por medio de sus historias de Instagram, honrando el legado que dejó tanto en él como en su hermano Gabriel.

“Nacido hoy. Recordado por siempre. Feliz cumpleaños, papá”, escribió Daniel Drew en inglés, idioma que usó en honor a su padre, quien era jamaiquino.

El mensaje estuvo acompañado por una de las últimas fotografías que se habría tomado con su papá, en la que ambos aparecen abrazados y sonrientes, reflejando la fuerte conexión que los unía.

Daniel Drew, el hijo mayor de Nancy Dobles, junto a su papá y su hermano menor Gabriel. Fotografía: Instagram Daniel Drew. (Instagram/Instagram)

Un vínculo que sigue muy presente

El hijo mayor de Nancy Dobles suele recordar a su papá en redes sociales y cada vez que puede expresa lo importante que fue en su vida.

En octubre pasado, cuando se cumplieron seis meses de su fallecimiento, Daniel compartió un emotivo mensaje que dejó ver cuánto lo marcó su papá.

“Más que mi padre, eres mi héroe. Cada día que pasa, te admiro más. Representabas la verdadera fuerza. Tu voluntad era imparable, decidida e impulsada por tus ambiciones, pero también eras profundamente cariñoso. Tu amor y tus acciones siempre fueron desinteresados e incondicionales”, escribió en aquel momento.

El fallecimiento de Daniel Drew

El empresario Daniel Drew, exesposo de Nancy Dobles, falleció el 14 de abril pasado tras complicaciones derivadas de un derrame cerebral que sufrió en febrero y que lo mantuvo hospitalizado.

Daniel Drew fue el primero de dos hijos que tuvieron Nancy Dobles y Daniel Drew. Fotografía: Instagram Daniel Drew. (Instagram)

Además, desde hacía varios meses enfrentaba un diagnóstico de cáncer, situación que agravó su estado de salud.

Una historia familiar conocida

Nancy Dobles y Daniel Drew se casaron en el 2002 y se divorciaron en el 2011. De esa relación nacieron Daniel y Gabriel, quienes han mantenido viva la memoria de su padre desde su partida.