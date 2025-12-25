Farándula

Teletica confirma el regreso de uno de sus programas más icónicos

Canal 7 anunció el estreno para el lunes 5 de enero

Por Manuel Herrera

Teletica confirmó el regreso a la pantalla de canal 7 de uno de sus programas más icónicos y trascendentales en los periodos electorales de Costa Rica.

Se trata de Café Política, espacio de entrevistas que se reestrenará el próximo lunes 5 de enero, a las 7 de la mañana, por el canal del trencito.

Teletica
Rodrigo Chaves participó en el 2022 en el icónico programa "electoral" de Teletica, Café Política. Chaves fue entrevistado esa vez por Lilliana Carranza. Fotografía: Captura. (Captura/Captura)

Un clásico que vuelve en año electoral

La televisora ya empezó a promocionar el regreso de Café Política en anuncios que se transmiten por canal 7 desde inicios de esta semana, calentando motores de cara a las Elecciones Nacionales del 2026.

Café Política es una producción insigne de Teletica que históricamente vuelve a la pantalla semanas antes de las Elecciones Generales y Municipales, convirtiéndose en una referencia obligatoria para el análisis político del país.

Los candidatos presidenciales, protagonistas del programa

En esta nueva temporada, los grandes protagonistas serán los 20 candidatos a la Presidencia de la República, quienes desfilarán uno a uno por el espacio para dar a conocer sus propuestas de campaña, posturas y visión de país.

Ignacio Santos suele ser el conductor principal de Café Política. Fotografía: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

El programa permite a los televidentes conocer de primera mano a quienes aspiran a ocupar la Casa Presidencial, en un formato que prioriza la entrevista directa y el contenido político de fondo.

Ignacio Santos, rostro habitual del espacio

Tradicionalmente, el director de Telenoticias, Ignacio Santos, es el conductor principal de Café Política; sin embargo, en algunas emisiones el programa también ha sido liderado por otros periodistas de amplia trayectoria en Teletica.

El regreso del espacio se dará casi un mes antes de las votaciones, programadas por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para el domingo 1 de febrero, en una etapa clave para el electorado.

